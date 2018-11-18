Боевая машина десанта: зачем российской армии БМП-лайт?

Две крайности
Аналогов нашей БМД-4М, как водится, нет. Почему? Давайте пока возьмем за основу лишь основные показатели машины. Ее масса 14 тонн, длина 6,1 метров, высота 2,2 метра, мощность дизеля УТД-29 составляет 500 л.с. Для сравнения, унифицированная с ней по ряду узлов БМП-3М, выпускаемая тем же Курганмашзаводом, имеет следующие показатели: 22,7 тонны с динамической защитой, 7,1 и 2,3 метра, 500 л.с. с дизелем УТД-29 или 660 л.с. с УТД-32. Для десантных целей она тяжеловата.
За рубежом гусеничные аналоги БМД и БМП развиваются чуть в другом направлении. Одни страны наращивают защиту и тем самым запредельно разгоняют массу. Вот примеры. Американская M2 Bradley набрала с 23 (ранние модификации) до 30 тонн (версия М2А3), при этом ей сохранили плавучесть. Габариты машины: 6,5 и без малого 3 метра. Вооружение: пушка калибром 25 мм и пулемет 7,62. Немецкая Marder: 33 тонны, 6,8 и 3 метра, пушка 20 мм, пулемет 7,62. Плавать не умеет. И, наконец, новейшая германская БМП Puma: 43 тонны, 7,3 и 3,1 метра, пушка 30 мм, пулемет 5,56. Позвольте, но это же масса тяжелого танка КВ-1 времен войны. Именно! А еще и высота перспективного БМП больше, чем у танка Leopard 2A6. Такие они, боевые машины пехоты ряда стран НАТО. Слишком высокие, слишком тяжелые, вооруженные только мелкокалиберными пушками. Какие тут нужды десанта и выброска с парашютом? Ту же Puma даже перевезти по воздуху может лишь транспортный самолет А400М и только при том, что это будет сильно облегченный БМП со значительно ослабленным уровнем защиты! Выходит, при транспортировке по воздуху теряем то, ради чего городили огород.
А что творится в нашей весовой категории, то есть в сегменте гусеничной техники массой около 14 тонн? Здесь другая крайность — относительно недорогие легкобронированные слабо вооруженные БМП и БМД не самых передовых конструкций. Пример — американский AIFV на базе устаревшего бронетранспортера М113А1. Производился для армии Бельгии, Голландии, Филиппин. Масса — 13,8 тонны, длина — 5,2, высота — 2,8 метра. Вооружение: пушка 25 мм и пулемет 7,62. Мощность двигателя 267 л.с. Алюминиевый корпус. Плавает за счет перематывания гусениц. Его прямой наследник АСV-15 до сих пор производится в Турции для собственных нужд и армий Малайзии, ОАЭ и других стран. Отличия в характеристиках — чуть больше (300 л.с.) мощность двигателя.
Эта техника уступает нашим БМД-4М по всем параметрам. Бронированию, живучести, вооружению, скорости на суше и на плаву, запасу хода, мощности двигателя. Ситуация критична настолько, что турецкое изделие получило модификацию ACV-SW c боевым модулем от... российской БМП-3! И наконец, ZBD-03 из Поднебесной. Это специализированная боевая машина десанта. В транспортный Ил-76 их влезает аж три штуки. Показатели: 8 тонн, китайский аналог нашей пушки 2A72 калибром 30 мм, пулемет 7,62. Машина плавающая, авиадесантируемая. Но, положа руку на сердце, находится не выше уровня советских БМД второго поколения.
Чем же блеснет на этом фоне отечественная новинка?
Присесть и жахнуть
БМД-4М тоже относится к категории легкобронированных боевых машин, хоть и тяжелее предшественниц. Ее корпус сделан из алюминиевой брони с противопульным уровнем защиты. Иначе и быть не может — десантируемая техника имеет жесткие ограничения по габаритам и массе. В отличие от БМП, на нее много защиты не навесить и в «почти танк» не превратить. Ничего не поделаешь, проектировать БМД приходится с оглядкой на размеры отсеков и грузоподъемность транспортной авиации, характеристики парашютных систем. На сегодняшний день с транспортника Ил-76 можно десантировать две БМП-4М. Но ведутся работы по совершенствованию самолетов и бесплатформенных парашютных систем, чтобы десантировать с одного борта три единицы боевой техники, то есть взвод. Поэтому технику ВДВ не стоит критиковать за слабое бронирование. В данном случае лучше тонкая броня, чем вообще без нее. Резерв усиления защиты в пределах разумного, конечно, есть. На машину можно установить дополнительные листы стали спереди и по бокам и модули с керамической броней. Фотографии таких БМД-4М попадаются на просторах интернета.
Что касается ходовых возможностей, то в этом плане БМД-4М типичная представительница отечественной школы конструирования. Подвижная, быстрая, маневренная. Силовая установка — мощный атмосферный дизель и полуавтоматическая коробка передач. В числе талантов машины легкое рулевое управление, солидный запас хода, умение плавать с помощью водометных двигателей (10 км/ч при волнении до 3–4 баллов). Еще один несомненный плюс — способность маскироваться. БМД-4М и так невысока в сравнении с зарубежной гусеничной техникой. Мало того, она оснащена гидропневматической подвеской с изменяемым клиренсом. Рабочий дорожный просвет БМД-4М порядка 450 мм, но его можно увеличить до 530 или уменьшить до 130 мм. Военные ценят это умение «приседать» — ходят байки, что боевые машины могут незамеченными проползти по полю пшеницы.
Но главное достоинство нашей легкобронированной БМД-4М — мощное вооружение. Вот где мы опережаем зарубежные БМП и БМД. Причем как легкие, так и большинство тяжелых. Блок вооружения состоит из автоматического 100-миллиметрового орудия-пусковой установки 2А70, скорострельной (до 330 выстрелов в минуту) пушки 2А72 калибром 30 мм и пулемета 7,62 ПКТМ.
В едином автомате заряжания главного калибра — 34 осколочно-фугасных снаряда ЗУОФ19 повышенной мощности и дальности стрельбы и 4 противотанковые управляемые ракеты «Аркан» с тандемной кумулятивной боевой частью. Скорострельность пушки — 10 выстрелов в минуту, дальность стрельбы снарядами до 7 километров. Бронепробиваемость ракет — 750 мм (эквивалент гомогенной брони с динамической защитой), дальность действия — 5500 метров. То есть БМД-4М может поразить любой танк.
Мелкокалиберная скорострельная 2А72 с подвижным стволом — пушка со сниженной отдачей. Разработана для установки в оружейные модули с тонкой броней. Наибольшая дальность стрельбы по наземным целям — 4 километра. В боекомплекте могут быть использованы осколочно-фугасно-зажигательные, осколочно-трассирующие, бронебойно-трассирующие и бронебойные подкалиберные снаряды улучшенной пробиваемости (ЗУБР8 «Кернер»). Пушка оснащена двухсторонним ленточным питанием с автоматизированным и ручным переключением подачи.
Надо отметить, что БМД-4М комплектуют современным и эффективным комплексом управления огнем. Он позволяет круглосуточно поражать наземные и, что немаловажно, воздушные цели. С места и в движении. В составе комплекса стабилизатор вооружения и баллистический вычислитель, лазерные дальномеры, тепловизионный прицел с автоматом сопровождения цели и панорамный тепловизионный прицел командира. Кстати, в системе управления огнем предусмотрено полное дублирование стрельбы командиром всеми видами вооружения, на случай, если этого не сможет сделать наводчик-оператор.
Вывод напрашивается сам собой — спарка из двух пушек много лучше, чем только мелкий калибр. А уж орудие-пусковая установка и вовсе подарок — работа с внешними (установленным на башне) ПТУРами зачастую требует покидать машину, а здесь все операции проделает автомат заряжания.
Перечислю плюсы БМП-4М. Подвижная и маневренная боевая машина ВДВ с мощным вооружением и хорошей проходимостью. Плавающая, авиадесантируемая.
В числе недостатков, а как же без них — сложная ходовая часть, проблемная при ремонте в полевых условиях, затрудненный выход десанта из-за особенностей компоновки, малое число десантников на борту. Но последний недостаток, можно считать, устранен — в подразделения ВДВ поступают гусеничные бронетранспортеры БТР МДМ Ракушка вместимостью 13 человек, не считая двух членов экипажа. Эти машины широко унифицированы с БМД-4М по ходовой части и должны действовать совместно. Конек одной — огневая мощь, другой — число мест для десантников.
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БМД-4М
Длина / ширина / высота 6100 / 3150 / 2227 мм
ДВИГАТЕЛЬ
ПОДВЕСКА гидропневматическая
БРОНИРОВАНИЕ катаная алюминиевая броня
ВООРУЖЕНИЕ
Тип / калибр орудие-пусковая установка 2А70 / 100 мм, автоматическая пушка 2А72 / 30 мм, пулемет ПКТМ / 7,62
Боекомплект 34 выстрела + 4 ПТУР, 500 снарядов, 2000 патронов
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Фото: Вадим Крючков, Константин Якубов и Минобороны России
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