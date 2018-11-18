Боевая машина десанта: зачем российской армии БМП-лайт?

Новейшая БМД-4М — бронированная, гусеничная, да еще и плавающая машина воздушно-десантных войск. По сути, близкая родственница боевой машины пехоты. Приспособленная к ряду специфических задач, облегченная, но, главное, пригодная к авиадесантированию парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

Все советские и российские БМД. Слева направо: 1,2,3,4,4М.

Две крайности

Аналогов нашей БМД-4М, как водится, нет. Почему? Давайте пока возьмем за основу лишь основные показатели машины. Ее масса 14 тонн, длина 6,1 метров, высота 2,2 метра, мощность дизеля УТД-29 составляет 500 л.с. Для сравнения, унифицированная с ней по ряду узлов БМП-3М, выпускаемая тем же Курганмашзаводом, имеет следующие показатели: 22,7 тонны с динамической защитой, 7,1 и 2,3 метра, 500 л.с. с дизелем УТД-29 или 660 л.с. с УТД-32. Для десантных целей она тяжеловата.

Редкая машина БМД-4 — предшественница БМД-4М.

За рубежом гусеничные аналоги БМД и БМП развиваются чуть в другом направлении. Одни страны наращивают защиту и тем самым запредельно разгоняют массу. Вот примеры. Американская M2 Bradley набрала с 23 (ранние модификации) до 30 тонн (версия М2А3), при этом ей сохранили плавучесть. Габариты машины: 6,5 и без малого 3 метра. Вооружение: пушка калибром 25 мм и пулемет 7,62. Немецкая Marder: 33 тонны, 6,8 и 3 метра, пушка 20 мм, пулемет 7,62. Плавать не умеет. И, наконец, новейшая германская БМП Puma: 43 тонны, 7,3 и 3,1 метра, пушка 30 мм, пулемет 5,56. Позвольте, но это же масса тяжелого танка КВ-1 времен войны. Именно! А еще и высота перспективного БМП больше, чем у танка Leopard 2A6. Такие они, боевые машины пехоты ряда стран НАТО. Слишком высокие, слишком тяжелые, вооруженные только мелкокалиберными пушками. Какие тут нужды десанта и выброска с парашютом? Ту же Puma даже перевезти по воздуху может лишь транспортный самолет А400М и только при том, что это будет сильно облегченный БМП со значительно ослабленным уровнем защиты! Выходит, при транспортировке по воздуху теряем то, ради чего городили огород.

Отличить «четверку» от 4М просто. У нее система выпуска на корме, а у новинки — по правому борту сзади.

А что творится в нашей весовой категории, то есть в сегменте гусеничной техники массой около 14 тонн? Здесь другая крайность — относительно недорогие легкобронированные слабо вооруженные БМП и БМД не самых передовых конструкций. Пример — американский AIFV на базе устаревшего бронетранспортера М113А1. Производился для армии Бельгии, Голландии, Филиппин. Масса — 13,8 тонны, длина — 5,2, высота — 2,8 метра. Вооружение: пушка 25 мм и пулемет 7,62. Мощность двигателя 267 л.с. Алюминиевый корпус. Плавает за счет перематывания гусениц. Его прямой наследник АСV-15 до сих пор производится в Турции для собственных нужд и армий Малайзии, ОАЭ и других стран. Отличия в характеристиках — чуть больше (300 л.с.) мощность двигателя.

Эта техника уступает нашим БМД-4М по всем параметрам. Бронированию, живучести, вооружению, скорости на суше и на плаву, запасу хода, мощности двигателя. Ситуация критична настолько, что турецкое изделие получило модификацию ACV-SW c боевым модулем от... российской БМП-3! И наконец, ZBD-03 из Поднебесной. Это специализированная боевая машина десанта. В транспортный Ил-76 их влезает аж три штуки. Показатели: 8 тонн, китайский аналог нашей пушки 2A72 калибром 30 мм, пулемет 7,62. Машина плавающая, авиадесантируемая. Но, положа руку на сердце, находится не выше уровня советских БМД второго поколения.

БМД-4М уже поступает в войска. Фото сделано на учениях минувшим летом. Машина с парашютной системой перед загрузкой в военно-транспортный самолет.

Чем же блеснет на этом фоне отечественная новинка?

Присесть и жахнуть

БМД-4М тоже относится к категории легкобронированных боевых машин, хоть и тяжелее предшественниц. Ее корпус сделан из алюминиевой брони с противопульным уровнем защиты. Иначе и быть не может — десантируемая техника имеет жесткие ограничения по габаритам и массе. В отличие от БМП, на нее много защиты не навесить и в «почти танк» не превратить. Ничего не поделаешь, проектировать БМД приходится с оглядкой на размеры отсеков и грузоподъемность транспортной авиации, характеристики парашютных систем. На сегодняшний день с транспортника Ил-76 можно десантировать две БМП-4М. Но ведутся работы по совершенствованию самолетов и бесплатформенных парашютных систем, чтобы десантировать с одного борта три единицы боевой техники, то есть взвод. Поэтому технику ВДВ не стоит критиковать за слабое бронирование. В данном случае лучше тонкая броня, чем вообще без нее. Резерв усиления защиты в пределах разумного, конечно, есть. На машину можно установить дополнительные листы стали спереди и по бокам и модули с керамической броней. Фотографии таких БМД-4М попадаются на просторах интернета.

БМД-4М оснащена самой современной системой управления огнем и способна круглосуточно поражать наземные и воздушные цели.

Что касается ходовых возможностей, то в этом плане БМД-4М типичная представительница отечественной школы конструирования. Подвижная, быстрая, маневренная. Силовая установка — мощный атмосферный дизель и полуавтоматическая коробка передач. В числе талантов машины легкое рулевое управление, солидный запас хода, умение плавать с помощью водометных двигателей (10 км/ч при волнении до 3–4 баллов). Еще один несомненный плюс — способность маскироваться. БМД-4М и так невысока в сравнении с зарубежной гусеничной техникой. Мало того, она оснащена гидропневматической подвеской с изменяемым клиренсом. Рабочий дорожный просвет БМД-4М порядка 450 мм, но его можно увеличить до 530 или уменьшить до 130 мм. Военные ценят это умение «приседать» — ходят байки, что боевые машины могут незамеченными проползти по полю пшеницы.

Но главное достоинство нашей легкобронированной БМД-4М — мощное вооружение. Вот где мы опережаем зарубежные БМП и БМД. Причем как легкие, так и большинство тяжелых. Блок вооружения состоит из автоматического 100-миллиметрового орудия-пусковой установки 2А70, скорострельной (до 330 выстрелов в минуту) пушки 2А72 калибром 30 мм и пулемета 7,62 ПКТМ.

Вооружение БМД-4М стабилизировано. Можно вести огонь на ходу.

В едином автомате заряжания главного калибра — 34 осколочно-фугасных снаряда ЗУОФ19 повышенной мощности и дальности стрельбы и 4 противотанковые управляемые ракеты «Аркан» с тандемной кумулятивной боевой частью. Скорострельность пушки — 10 выстрелов в минуту, дальность стрельбы снарядами до 7 километров. Бронепробиваемость ракет — 750 мм (эквивалент гомогенной брони с динамической защитой), дальность действия — 5500 метров. То есть БМД-4М может поразить любой танк.

Мелкокалиберная скорострельная 2А72 с подвижным стволом — пушка со сниженной отдачей. Разработана для установки в оружейные модули с тонкой броней. Наибольшая дальность стрельбы по наземным целям — 4 километра. В боекомплекте могут быть использованы осколочно-фугасно-зажигательные, осколочно-трассирующие, бронебойно-трассирующие и бронебойные подкалиберные снаряды улучшенной пробиваемости (ЗУБР8 «Кернер»). Пушка оснащена двухсторонним ленточным питанием с автоматизированным и ручным переключением подачи.

Надо отметить, что БМД-4М комплектуют современным и эффективным комплексом управления огнем. Он позволяет круглосуточно поражать наземные и, что немаловажно, воздушные цели. С места и в движении. В составе комплекса стабилизатор вооружения и баллистический вычислитель, лазерные дальномеры, тепловизионный прицел с автоматом сопровождения цели и панорамный тепловизионный прицел командира. Кстати, в системе управления огнем предусмотрено полное дублирование стрельбы командиром всеми видами вооружения, на случай, если этого не сможет сделать наводчик-оператор.

Вывод напрашивается сам собой — спарка из двух пушек много лучше, чем только мелкий калибр. А уж орудие-пусковая установка и вовсе подарок — работа с внешними (установленным на башне) ПТУРами зачастую требует покидать машину, а здесь все операции проделает автомат заряжания.

На плаву боевая машина движется со скоростью 10 км/ч за счет водометных движителей.

Перечислю плюсы БМП-4М. Подвижная и маневренная боевая машина ВДВ с мощным вооружением и хорошей проходимостью. Плавающая, авиадесантируемая.

В числе недостатков, а как же без них — сложная ходовая часть, проблемная при ремонте в полевых условиях, затрудненный выход десанта из-за особенностей компоновки, малое число десантников на борту. Но последний недостаток, можно считать, устранен — в подразделения ВДВ поступают гусеничные бронетранспортеры БТР МДМ Ракушка вместимостью 13 человек, не считая двух членов экипажа. Эти машины широко унифицированы с БМД-4М по ходовой части и должны действовать совместно. Конек одной — огневая мощь, другой — число мест для десантников.

БМД-4М Длина / ширина / высота 6100 / 3150 / 2227 мм

Дорожный просвет изменяемый 130–530 мм

Число мест экипаж+десант 3+4 (5) чел.

Масса 14000 кг

Максимальная скорость 70 км/ч

Скорость на плаву 10 км/ч

Запас хода по шоссе 500 км ДВИГАТЕЛЬ

Тип дизельный, многотопливный, безнаддувный

Расположение сзади поперечно

Модель УТД‑29

Конфигурация / число клапанов V10 / 20

Рабочий объем 26,5 л

Мощность 2600 кВт/л. с. при 331/500 об/мин ПОДВЕСКА гидропневматическая БРОНИРОВАНИЕ катаная алюминиевая броня ВООРУЖЕНИЕ Тип / калибр орудие-пусковая установка 2А70 / 100 мм, автоматическая пушка 2А72 / 30 мм, пулемет ПКТМ / 7,62 Боекомплект 34 выстрела + 4 ПТУР, 500 снарядов, 2000 патронов

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Фото: Вадим Крючков, Константин Якубов и Минобороны России