10 автомобилей мировых лидеров: Аурус, «Зверь» и другие

В этом году два лидера сверхдержав — Владимир Путин и Дональд Трамп — сменили свои автомобили на новые. Российский президент пересел на лимузин отечественного производства Aurus Senat, а глава США наконец-то получил новый вариант бронированного лимузина, который называют The Beast («Зверь»). Руководители других стран поскромнее, но интересные машины есть и в их автопарках.
Подробности — в нашей фотогалерее.
- Владимир Путин недавно лично управлял седаном Aurus Senat. А пассажиром у него был президент Египта Абдельфаттах Сиси.
- В следующем году автомобили Aurus привезут на автосалон в Женеву.
- А здесь можно посмотреть, насколько длинным был кортеж Трампа во время его визита в Германию.
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