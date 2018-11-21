10 автомобилей мировых лидеров: Аурус, «Зверь» и другие

Автопарк глав государств довольно разномастный. Объединяет их автомобили, пожалуй, лишь одно: все машины бронированы и так или иначе выделяются из общего потока.

В этом году два лидера сверхдержав — Владимир Путин и Дональд Трамп — сменили свои автомобили на новые. Российский президент пересел на лимузин отечественного производства Aurus Senat, а глава США наконец-то получил новый вариант бронированного лимузина, который называют The Beast («Зверь»). Руководители других стран поскромнее, но интересные машины есть и в их автопарках.

Подробности — в нашей фотогалерее.

10 автомобилей мировых лидеров: Аурус, «Зверь» и другие

Фото: администрация президента России, U.S. Security Service, ТАСС, flickr.com

10 автомобилей мировых лидеров: Аурус, «Зверь» и другие
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