Тестируем проникающую мастер-смазку «Валера». Разоблачение

Вы слышали про «Валеру»? Мы слышали и даже знаем его немного ближе, чем вы, потому что компания ВМПАВТО пригласила нас на закрытое тестирование той самой мастер-смазки «Валера» и мы готовы поделиться с вами результатами испытаний «без купюр».

Валера, если верить его «родителям», удивительно талантлив. Питерская компания OOO «ВМПАВТО» — разработчик и производитель «Валеры» — нескромно заявляет, что таланты его многогранны! Он одновременно «проникает, смазывает и от коррозии защищает» — многообещающе для одного флакончика средней ценовой категории.

«Валеру» в ВМПАВТО искренне любят и, быть может, от большой любви перехваливают: и в математике силен, и на скрипке играет, и гирю пудовую, как пушинку....

Поэтому отрываем «Валеру» от родителей и отправляем в Российский государственный университет нефти и газа (НИИ) имени И.М. Губкина — знаменитую московскую «керосинку». Пусть с «Валериными» талантами, истинными или мнимыми, разберутся профессионалы. Чтобы «Валера» не скучал в одиночестве, ему выбрали спарринг-партнера — популярное проникающее средство. Ведь потребители сравнивают его по привычке именно с этим всенародным любимцем. Проверим...

«Валера» проникновенный

Первое и самое важное свойство для любого средства, которое мы привыкли называть «жидким ключом», — это проникающая способность. От того, насколько глубоко и как быстро проникнет смазка, зависят скорость и успешность нашей работы, а порой и ее стоимость. «Жидкие ключи» помогают быстрее и без повреждений выкрутить деталь.

Поэтому одной из первых тестируем проникающую способность мастер-смазки.

Берем две стальные пластины, стягиваем эти пластины болтом и герметизируем конструкцию с трех сторон. В четвертое отверстие распыляем наши средства и через минуту разбираем конструкцию. Внутренняя поверхность пластин заранее покрыта мелом, поэтому проникнувшая в стык смазка прекрасно видна.

Пластины после теста на проникающую способность. Слева — мастер-смазка «Валера», справа — проникающая смазка. По паре пластин размером 5х5 см были стянуты болтом М14 моментом 100 Нм. Три грани защищены специальным герметиком. На одну, открытую, распылялся препарат. Внутренняя поверхность пластин покрыта мелом для лучшей визуализации.

Обе смазки проникли, но с разным результатом. «Валера» проник на всю глубину, но площадь покрытия ниже, чем в образце №2. Стандарт говорит нам о том, что второй образец сработал в этом тесте эффективнее. В то же время второе средство достигло нижнего сегмента пластины в меньшем объеме. Однако в целом результаты можно трактовать как положительные. На практике все будет зависеть от длительности замачивания соединения в смазке.

Прикипели свечи зажигания? Их высверливание может обойтись в тысячи рублей и многие часы работы. Периодическая обработка свечек на холодную на протяжение трех-пяти дней перед заменой размягчает окислы и позволяет выкрутить свечи зажигания за один подход без потерь.

Скользкий «Валера»

Переходим от упражнений «теоретических» к суровой жизненной практике. Откручиваем ржавые гайки! Ведь это самое популярное применение для проникающих смазок.

Мы закрутили гайки, приложив одинаковое усилие в 62,4 Нм, и затем подвергли соединения коррозии. Получили вот такие абсолютно идентичные узлы по 3 шт. на каждое средство.

Подопытные резьбовые соединения были затянуты моментом 62.4 Нм и выдержаны в 3%-ном растворе поваренной соли. Режим ржавления: 10 мин в растворе — 50 мин на воздухе. И так целую неделю.

Образцы, обработанные «Валерой», раскрутились с усилием 26 Нм, 27 Нм и 29 Нм. В это же время образцы, обработанные популярным средством, смогли разобрать лишь с усилием 32 Нм, 37 Нм и 40 Нм. Разница значимая. Оказывается, проникнуть — это полдела. Все дело в смазке.

Евгений Ильин (научный сотрудник ООО «ВМПАВТО»): «Да, обычный керосин проникает быстро. Но „Валера“ не просто размачивает слой ржавчины. Органический модификатор ржавчины в составе активно преобразует коррозионный слой, а синтетическая основа и антифрикционные добавки снижают трение в соединении».

Пусть другие препараты проникают несколько лучше. По комплексу свойств «Валера» оптимальнее. Действительно «проникает» и «облегчает».

Специальное научное оборудование, точный цифровой динамометр и крепкие руки экспериментатора. Прибор фиксирует максимальную нагрузку, которая достигается в момент страгивания гайки.

«Валера» тянет резину

Мучились вы, например, с гайкой шаровой опоры. Литр «жидкого» ключа извели, но все же открутили! А через месяц ШРУС захрустел. Полезли смотреть, а его резиновый чехол развалился на куски… Сами виноваты — лили проникающую смазку без оглядки куда попало. Вот на резину она и попала. А большинство проникающих смазок агрессивны к резине. Это обратная сторона их высокой проникающей способности.

Тестируем препараты на совместимость с резиновыми деталями.

Здесь на мастер-смазку разработчики возлагали особые надежды. Потому что точно знали — «Валера» не подведет. Он, в отличие от «жидких ключей», имеет состав на основе синтетического масла и особых растворителей, которые в меньшей степени влияют на резину. Посмотрим, чем завершилась недельная выдержка резиновых образцов в проникающем составе и мастер-смазке «Валера».

В обычной проникающей смазке резина сильно разбухла, стала мягкой и потеряла эластичность. А вот купание в мастер-смазке если и изменило характеристики резины, то очень незначительно. «Валерой» можно без опаски поливать сайлент-блоки, подушки и прочие пыльники!

Резина типа EPDM после недельной выдержки в препаратах и суточной сушки на воздухе. Слева — исходный образец. Посередине — выдержанный в мастер-смазке «Валера». Справа — после купания в проникающей смазке. Чтобы оценить набухание и изменение размеров, точные приборы не нужны...

Измерение твердости резиновых образцов по Шору показало следующие результаты: • исходный образец —65...67 единиц твердости по шкале Шор А. • Выдержанный в «Валере» — 57...61 единиц. • Выдержанный в проникающей смазке 45...46 единиц. Резина в проникающей смазке не только набухла, но и размякла.

На этом приборе тарированные резиновые полоски тянули до разрыва и оценивали эластичность и разрывное усилие. Вердикт: обработка «Валерой» мало повлияла на эти свойства резины. А вот проникающая смазка привела резиновые образцы в негодность — они рвались при минимальном удлинении и с минимальным усилием.

«Валера» многоборец

Знаете, чем отличаются чемпионы-спринтеры и чемпионы-десятиборцы? Последние развиты куда гармоничней, но в отдельных видах узким спецам, конечно, уступают. Так и смазки и прочие препараты: есть специальные проникающие, есть противоскрипные, есть преобразователи ржавчины. Все они предназначены для конкретных задач и имеют узкую область применения. «Валера» — вполне удачная попытка создать универсальную смазку с широкими возможностями. От замков до сайлент-блоков, от резьбы до элементов тормозной системы. А еще борьба с закисшими соединениями и преобразование ржавчины, о котором мы сегодня не успели поговорить.

Испытания закончены, скептики приуныли… Ну что же ты, «Валера»? Все-таки работаешь!