Тестируем проникающую мастер-смазку «Валера». Разоблачение

Валера, если верить его «родителям», удивительно талантлив. Питерская компания OOO «ВМПАВТО» — разработчик и производитель «Валеры» — нескромно заявляет, что таланты его многогранны! Он одновременно «проникает, смазывает и от коррозии защищает» — многообещающе для одного флакончика средней ценовой категории.
«Валеру» в ВМПАВТО искренне любят и, быть может, от большой любви перехваливают: и в математике силен, и на скрипке играет, и гирю пудовую, как пушинку....
Поэтому отрываем «Валеру» от родителей и отправляем в Российский государственный университет нефти и газа (НИИ) имени И.М. Губкина — знаменитую московскую «керосинку». Пусть с «Валериными» талантами, истинными или мнимыми, разберутся профессионалы. Чтобы «Валера» не скучал в одиночестве, ему выбрали спарринг-партнера — популярное проникающее средство. Ведь потребители сравнивают его по привычке именно с этим всенародным любимцем. Проверим...
«Валера» проникновенный
Первое и самое важное свойство для любого средства, которое мы привыкли называть «жидким ключом», — это проникающая способность. От того, насколько глубоко и как быстро проникнет смазка, зависят скорость и успешность нашей работы, а порой и ее стоимость. «Жидкие ключи» помогают быстрее и без повреждений выкрутить деталь.
Поэтому одной из первых тестируем проникающую способность мастер-смазки.
Берем две стальные пластины, стягиваем эти пластины болтом и герметизируем конструкцию с трех сторон. В четвертое отверстие распыляем наши средства и через минуту разбираем конструкцию. Внутренняя поверхность пластин заранее покрыта мелом, поэтому проникнувшая в стык смазка прекрасно видна.
Обе смазки проникли, но с разным результатом. «Валера» проник на всю глубину, но площадь покрытия ниже, чем в образце №2. Стандарт говорит нам о том, что второй образец сработал в этом тесте эффективнее. В то же время второе средство достигло нижнего сегмента пластины в меньшем объеме. Однако в целом результаты можно трактовать как положительные. На практике все будет зависеть от длительности замачивания соединения в смазке.
Прикипели свечи зажигания? Их высверливание может обойтись в тысячи рублей и многие часы работы. Периодическая обработка свечек на холодную на протяжение трех-пяти дней перед заменой размягчает окислы и позволяет выкрутить свечи зажигания за один подход без потерь.
Скользкий «Валера»
Переходим от упражнений «теоретических» к суровой жизненной практике. Откручиваем ржавые гайки! Ведь это самое популярное применение для проникающих смазок.
Мы закрутили гайки, приложив одинаковое усилие в 62,4 Нм, и затем подвергли соединения коррозии. Получили вот такие абсолютно идентичные узлы по 3 шт. на каждое средство.
Образцы, обработанные «Валерой», раскрутились с усилием 26 Нм, 27 Нм и 29 Нм. В это же время образцы, обработанные популярным средством, смогли разобрать лишь с усилием 32 Нм, 37 Нм и 40 Нм. Разница значимая. Оказывается, проникнуть — это полдела. Все дело в смазке.
Евгений Ильин (научный сотрудник ООО «ВМПАВТО»): «Да, обычный керосин проникает быстро. Но „Валера“ не просто размачивает слой ржавчины. Органический модификатор ржавчины в составе активно преобразует коррозионный слой, а синтетическая основа и антифрикционные добавки снижают трение в соединении».
Пусть другие препараты проникают несколько лучше. По комплексу свойств «Валера» оптимальнее. Действительно «проникает» и «облегчает».
«Валера» тянет резину
Мучились вы, например, с гайкой шаровой опоры. Литр «жидкого» ключа извели, но все же открутили! А через месяц ШРУС захрустел. Полезли смотреть, а его резиновый чехол развалился на куски… Сами виноваты — лили проникающую смазку без оглядки куда попало. Вот на резину она и попала. А большинство проникающих смазок агрессивны к резине. Это обратная сторона их высокой проникающей способности.
Тестируем препараты на совместимость с резиновыми деталями.
Здесь на мастер-смазку разработчики возлагали особые надежды. Потому что точно знали — «Валера» не подведет. Он, в отличие от «жидких ключей», имеет состав на основе синтетического масла и особых растворителей, которые в меньшей степени влияют на резину. Посмотрим, чем завершилась недельная выдержка резиновых образцов в проникающем составе и мастер-смазке «Валера».
В обычной проникающей смазке резина сильно разбухла, стала мягкой и потеряла эластичность. А вот купание в мастер-смазке если и изменило характеристики резины, то очень незначительно. «Валерой» можно без опаски поливать сайлент-блоки, подушки и прочие пыльники!
«Валера» многоборец
Знаете, чем отличаются чемпионы-спринтеры и чемпионы-десятиборцы? Последние развиты куда гармоничней, но в отдельных видах узким спецам, конечно, уступают. Так и смазки и прочие препараты: есть специальные проникающие, есть противоскрипные, есть преобразователи ржавчины. Все они предназначены для конкретных задач и имеют узкую область применения. «Валера» — вполне удачная попытка создать универсальную смазку с широкими возможностями. От замков до сайлент-блоков, от резьбы до элементов тормозной системы. А еще борьба с закисшими соединениями и преобразование ржавчины, о котором мы сегодня не успели поговорить.
Испытания закончены, скептики приуныли… Ну что же ты, «Валера»? Все-таки работаешь!
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