11 самых важных новинок грядущей зимы

Уходящей осенью российский авторынок взял небольшую передышку с новинками — их было негусто. Зато с приходом зимы наступит реабилитация — в продажу поступит куча свежих моделей. Мы собрали в галерею самые важные из них.

Кросс-версия Лады Гранты, новые Toyota Corolla и Range Rover Evoque, модернизированный Porsche Macan и другие новинки зимы 2018/2019 — в  фотогалерее ниже.
  • С пятью новинками, которые готовит АВТОВАЗ, можно ознакомиться тут.
Фото: фирмы-производители
11 самых важных новинок грядущей зимы
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