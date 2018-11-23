Задайте вопросы по эксплуатации автомобилей Hyundai и Kia экспертам ЗР

Огромный карьерный самосвал БелАЗ может быть беспилотным. То есть ездить без водителя. Более того, беспилотным может быть и погрузчик — это уже не фантастика. Скоро два роботизированных самосвала отправятся из Белоруссии в Россию. Посмотрим, на что способны автопилотные многотонные гиганты.
С новым кроссовером XT4 Cadillac пошел в народ. Это самая доступная модель марки. И это первый Cadillac с двухлитровым бензиновым двигателем нового поколения. Он почти целиком сделан из алюминия, имеет двухпоточную турбину, непосредственный впрыск, систему изменения высоты подъема клапанов и систему «старт-стоп». А два центральных цилиндра отключаются при слабых нагрузках.
Этот тест для тех, кто выбирает между Шкодой Rapid и Ладой Vesta SW. У обоих автомобилей вместительный багажник и просторный салон, а это важно для людей семейных, кому приходится и коляску перевозить, и тещу на дачу. Рапид дороже Весты SW, но стоит ли он своих денег или можно не переплачивать, а выбрать Ладу?
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