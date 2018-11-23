Задайте вопросы по эксплуатации автомобилей Hyundai и Kia экспертам ЗР

Наверняка вопросом из заголовка задавались многие автомобилисты. Причин громкой работы дворников может быть несколько. И не всегда для устранения скрипа требуется заменить сами щетки. Чтобы не переплачивать лишнего, рассказываем, как нужно действовать.
В автомобилях каждый ищет что-то близкое себе. Индивидуалист — яркий «аксессуар». Человек семейный — комфорт и безопасность. Любитель дальних путешествий — надежность. Можно ли в одной модели объединить все разнонаправленные стремления? Давайте посмотрим на Audi Q5 с этой точки зрения.
С новым универсалом Kia Ceed я впервые познакомился месяц назад в Милане, на финальном тесте Европейского конкурса Autobest. Приятно, что Kia, в отличие от конкурентов — Тойоты и Форда, уже презентует новинку у нас в России.
Особенности прохождения ТО; стоимость и выбор запчастей; расход топлива и расход моторного масла на угар; когда менять рабочую жидкость в автомате, гидроусилителе руля и многое другое — во всем этом разбираются эксперты журнала «За рулем» и готовы дать совет. А если потребуется, привлекут для консультаций технических специалистов корейских марок.
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