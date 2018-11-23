Задайте вопросы по эксплуатации автомобилей Hyundai и Kia экспертам ЗР

У вас автомобиль марки Hyundai или Kia? Тогда вам сюда. Все, чего вы не знали о своей машине, но боялись (или не находили времени) спросить, можно выяснить в нашей постоянной рубрике «Прямая линия».

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Особенности прохождения ТО; стоимость и выбор запчастей; расход топлива и расход моторного масла на угар; когда менять рабочую жидкость в автомате, гидроусилителе руля и многое другое — во всем этом разбираются эксперты журнала «За рулем» и готовы дать совет. А если потребуется, привлекут для консультаций технических специалистов корейских марок.

Редакция благодарит за вашу активность. Прием вопросов окончен. C ответами можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Онлайн-редакция
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