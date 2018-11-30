Очередной полезный совет от читателя ЗР касается ухода за салоном автомобиля. Как выяснилось, есть совершенно незатратный способ вернуть лоск тканевой обивке.

ПАЛКА-ВЫБИВАЛКА

В. Самсонов, Самара

Много лет использую эффективный метод очистки тканевой обивки сидений автомобиля от пыли и мелких песчинок. Для этого беру лоскут ткани (желательно белый, чтобы лучше был виден результат), увлажняю его и накрываю сиденье, потом несильными ударами деревянной палки выбиваю все загрязнения. Аналогичным образом можно очистить и спинку сиденья — пыли там тоже накапливается предостаточно.

Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.

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