Почему давление в шинах разное спереди и сзади?

На форуме «За рулем» дискутируются самые разные вопросы по технике и эксплуатации автомобиля. На вопрос о давлении в шинах отвечает эксперт ЗР Алексей Ревин.

Почему у Мазды СХ‑5 рекомендуемое давление в шинах передних колес составляет 2,3 бар, а в задних — 2,5 бар? Ведь при частичной нагрузке (до трех человек) основной вес приходится как раз на переднюю часть, значит и давление в передних колесах должно быть больше![

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Обычно давление в задних шинах такое же, как в передних, или даже немного меньше. Например, во всех колесах Дастера рекомендовано поддерживать по 2,0 бара, а у кроссовера Nissan X-Trail передние колеса нужно качать до 2,3 бара, задние — до 2,1 бара.

Но если конструкторам не удалось добиться оптимального соотношения углов увода передней и задней осей в повороте, они прибегают к корректировке с помощью соотношения давлений в шинах. Очевидно, и у Мазды СХ‑5 склонность задней оси к уводу пришлось компенсировать повышенным давления в шинах.

У простеньких полукоммерческих автомобилей вроде Ларгуса давление в задних колесах тоже выше на 0,2 бара при любой загрузке. Но это сделано для упрощения эксплуатации недорогого и не самого быстроходного автомобиля.

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Фото: фирмы-производители и Александр Кульнев