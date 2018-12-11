12 удивительных опций в автомобиле

Чего только не придумывали создатели автомобилей за последние 100 лет! Речь в данном случае не о привычных для нашего времени электроприводах, сенсорных экранах и выходе в интернет, а о куда более экзотических «прибамбасах» для улучшения комфорта и привлечения внимания покупателей. Иные из этих идей кажутся нам теперь совсем смешными, а иные — полезными…

Канистра на 6 л, размещаемая в запасном колесе, рукомойник в багажнике, запаска в заднем крыле, гидравлические домкраты в шасси, поворотные передние сиденья... — все эти решения применялись в разные годы в серийных автомобилях. 12 нестандартных решений в сфере автопрома — в галерее ниже. 12 удивительных опций в автомобиле Кто и когда изобрел проигрыватель, дизельный двигатель, впрыск и так далее, узнайте из этой публикации.

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