12 удивительных опций в автомобиле

Канистра на 6 л, размещаемая в запасном колесе, рукомойник в багажнике, запаска в заднем крыле, гидравлические домкраты в шасси, поворотные передние сиденья... — все эти решения применялись в разные годы в серийных автомобилях. 12 нестандартных решений в сфере автопрома — в галерее ниже.
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