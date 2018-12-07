Взяла фамилию мужа. А можно не менять водительские права?

Читательница журнала «За рулем», выйдя замуж, поменяла фамилию, а водительские права и документы на машину менять не готова. Может быть, достаточно возить с собой свидетельство о браке? Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.

С НОВОЙ ФАМИЛИЕЙ

После замужества поменяла фамилию. Могу ли я не менять документы, а возить с собой свидетельство о браке на случай проверки?

Е. Клейменова, Тверь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Нет, не можете. Смена фамилии автоматически влечет за собой необходимость внесения изменений в персональные данные, содержащиеся в водительском удостоверении, а также в регистрационные данные владельца транспортного средства. Порядок ваших действий установлен административными регламентами, утвержденными соответственно приказами МВД России от 20 октября 2015 года № 995 и от 7 августа 2013 года № 605. Не забудьте также, что потребует корректировки и полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Если вы не поменяете документы, то даже при наличии свидетельства о браке будете привлечены к ответственности сразу по части 1 и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ. В первом случае за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. При этом транспортное средство задерживается (часть 1 статьи 27.13). Аналогичные санкции установлены и за управление транспортным средством без документов на право управления им и (или) страхового полиса — с тем отличием, что задержание транспортного средства в данном случае не применяется.

Все, что нужно знать о порядке получения и замены водительских прав, а также регистрации ТС и оформления страховки на автомобиль, вы найдете в нашем «Парке документов».

Фото: Интерпресс/ТАСС