Закройте крышу

В России компания Webasto в первую очередь известна как производитель линейки автомобильных отопителей. Но постепенно все большую известность и даже популярность приобретают панорамные крыши и люки «от Webasto» — продукты, в производстве которых немецкая компания является мировым лидером.

Внимание Webasto к этому сегменту рынка объяснимо. Открывающаяся панорамная крыша — не просто способ индивидуализации автомобиля, это еще и возможность регулировать микроклимат в салоне транспортного средства. Более того, если посмотреть на концептуальные модели ведущих мировых производителей, то становится ясно, что за панорамными крышами — будущее.

Автомобильная промышленность остро ощущает рост спроса на разнообразие ассортимента моделей. На это накладывается не менее востребованное желание автолюбителей максимально индивидуализировать свой автомобиль. Если несколько лет назад популярностью пользовались особая окраска кузова, выбор двигателя и колесных дисков, то сегодня многие покупатели хотят иметь в распоряжении мириады вариантов персонализации. Крыши в контрастных цветах, разнообразное оснащение салона, различные мультимедийные системы — диапазон желаний клиентов становится все шире и разнится от региона к региону. Важным элементом индивидуализации автомобилей являются накрышные системы. Они не только наполняют салон светом и воздухом, но и играют роль оригинального элемента дизайна автомобиля.

С младых ногтей

Компания Webasto отпраздновала 80-летие с начала серийного производства складных крыш. Стоит отметить, что основатель компании Вильгельм Байер (Wilhelm Baier) начал выпуск складных крыш для автобусов на три года раньше, чем запустил в производство первые отопители для салонов автомобилей. В 50-е годы прошлого века большую популярность получили такие элементы автомобильной архитектуры, как люки в крышах легковых машин, и инженеры Webasto быстро откликнулись на веяния времени. В 1956 году компания Webasto поставила первый стальной люк компании Daimler-Benz для автомобилей серий 180 — 220, а также для особой серии 300. А 18 лет спустя в Webasto приступили к производству стеклянных люков. Устанавливались они на автомобили опционально, но уже всего через пять лет эта продукция Webasto стала предлагаться и в стандартной комплектации. Первая панорамная крыша для Peugeot 806 пошла в серийное производство в 2000 году. Тогда же кабриолет Smart оснастили первой крышей-трансформером немецкой компании.

Нужно быть гибким

Именно гибкое, вернее — универсальное решение и предлагает компания Webasto автопроизводителям. Речь идет о проекте Multi Optional Roof — концепции модульных крыш, согласно которой различные варианты крыши (панорамная крыша, крыша с люком, двухсекционные панорамные крыши, складные крыши и крыши с солнечными элементами и т. п.) для конкретной модели автомобиля имеют унифицированный профиль. Сборка любых видов может производиться на одной линии, а производители, выбирая вид накрышной системы, могут гибко и оперативно реагировать на требования рынка. Автопроизводителю потребуется совместить контрольные точки на кузове автомобиля и на профиле накрышной системы, обеспечив при этом высочайшую точность монтажных работ. Преимущества такого решения ощущают все: конечный покупатель получает массу способов индивидуализации автомобиля, а автопроизводители могут создать для этого все возможности без усложнения технологического процесса.

За и против

Преимущества панорамной крыши очевидны: это и чувство дополнительного простора в салоне, и прекрасный обзор, и приток свежего воздуха. И если изначально такие крыши предлагались только на автомобилях премиум-класса, то сегодня список марок и моделей достаточно широк. Красиво и элегантно? Безусловно. Но насколько это прочно и практично? Накрышные системы, как правило, имеют сложную конструкцию, но даже если речь идет о неподвижной панорамной крыше, то ее дизайн никогда не рассматривался разработчиками в отрыве от прочностных характеристик кузова. Что касается крыш с возможностью открытия, то конструкция с интегрированными в них сдвижными панелями не менее жесткая. Заботясь о практичности и комфорте, разработчики Webasto предусмотрели ветровые дефлекторы, чтобы защитить пассажиров от неприятного шума набегающего потока воздуха и нежелательных сквозняков. Если нужно экранировать проникающий через них свет, достаточно закрыть сдвижную шторку, управлять которой можно как вручную, так и с помощью электропривода.

Применительно к открывающимся крышам и люкам может появиться еще один повод для сомнений: насколько хороша гидроизоляция таких систем? Все накрышные системы Webasto разрабатываются в непосредственном сотрудничестве с автопроизводителями и наряду с тестированием автомобилей проходят все необходимые испытания, в числе которых проверка в климатической камере, где моделируются различные условия: от моросящего дождя до ливня. Не стоит забывать и об испытаниях в широчайшем диапазоне как положительных, так и отрицательных температур.

Чем легче, тем лучше

Современные условия вынуждают производителей использовать в конструкции автомобилей как можно больше легковесных деталей. И это неудивительно: чем легче автомобиль, тем выше его топливная экономичность. В этом же направлении работают и специалисты компании Webasto: при производстве крыш и люков они активно применяют поликарбонат — материал, который в некоторых случаях позволяет добиться снижения веса конструкции на 50%. В числе других преимуществ поликарбоната — долговечность, безопасность при авариях, устойчивость к царапинам и воздействию атмосферных осадков. Материал хорошо формуется, поэтому из него можно с большой точностью изготавливать детали сложной конфигурации. В указанную технологию производства компания Webasto начала инвестировать еще на ранней стадии и даже открыла в Германии собственный центр по производству пластмасс.

Еще одним решением, позволяющим снизить вес конструкции, стала использующаяся для изготовления неподвижных или открывающихся панорамных крыш Multi Optional Roof пленка с высокой прочностью на разрыв Webasto Glas ProTec®. Материал наносится на внутренние поверхности изогнутых панелей из однослойного высокопрочного стекла (ESG). Результат: при разрушении стекла пленка надежно удерживает его осколки. Кроме того, Webasto Glas ProTec® легче многослойного безопасного стекла. Все это позволяет создавать накрышные системы облегченной конструкции.

Сегодня и завтра

Компания Webasto по праву считается пионером в разработке крыш с солнечными элементами для автомобилей. Уже в 1989 году первая подобная крыша Webasto была установлена на автомобиль Audi 80 Coupé. С тех пор технология использования солнечной энергии претерпела серьезные изменения, и компания Webasto успешно совершенствовала свою продукцию. Это значит, что при использовании современных высокоэффективных солнечных элементов эти крыши могут производить значительно больше энергии, которую с помощью интеллектуальной системы управления можно направить на зарядку тяговой батареи. В результате нагрузка на генератор уменьшается и расход топлива падает.

Если говорить о ближайшем будущем автомобильной промышленности, то инженеры Webasto готовы предоставить автопроизводителям самые передовые накрышные системы, изготовленные из современных, легких, надежных и безопасных материалов.

О компании Webasto

Компания Webasto Group, головной офис которой находится в Штокдорфе возле Мюнхена, с момента своего основания в 1901 году является глобальным партнером по инновационным системам практически для всех производителей автомобилей и входит в сотню крупнейших мировых поставщиков комплектующих для автомобильной промышленности. Сегодня подразделения компании, занимающейся производством автомобильных люков и термосистем, находятся более чем в 50 странах (более 30 из них имеют производственные площадки). В 2017 году объем продаж немецкого производителя превысил 3,5 млрд евро. Численность сотрудников компании превышает 13 000 человек. Компания Webasto специализируется на разработке, производстве и поставках комплектных накрышных систем, в том числе складных крыш, а также систем отопления для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, специальной техники и транспортных средств для отдыха, а также судов.

Подробную информацию о компании Webasto можно получить на сайте:www.webasto-group.com / www.twitter.com/WebastoGroup