12 способов продать автомобиль с помощью смешного описания

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Как сделать, чтобы объявление о продаже машины прочитали и запомнили? Яркие фотографии — хорошо. Но и текст должен соответствовать.

Слова типа «Одной рукой рулишь, другой слезы счастья вытираешь» стали уже шаблоном. Приходится придумывать свое, используя весь сочинительский талант. В этом словотворчестве авторов объявлений практически никто не ограничивает. В результате тексты описания машины, выставленной на продажу, получаются очень и очень забавными.

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