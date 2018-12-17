На вопросы по зимней эксплуатации авто отвечает эксперт ЗР

Материалы по теме Как пережить День жестянщика Здравствуйте. При езде за городом в гололед и снегопад на затяжных подъемах и спусках на каких оборотах (повышения или внатяг) лучше подниматься и спускаться? Привод задний. Заранее спасибо. (Сергей) Ответ: Для водителя, который не ищет приключений, на мой взгляд, движение внатяг вообще должно быть основным методом передвижения, особенно на заднеприводном автомобиле. Ведь все системы повышения безопасности на дорогих автомобилях в трудных условиях, когда начинается скольжение, всегда ограничивают обороты двигателя, не допуская пробуксовки ведущих колес. Двигаться с пробуксовкой иногда можно только по рыхлому снегу, при малой вероятности заноса.

Материалы по теме Опять разводка от ГИБДД: вы установили не те шины Здравствуйте. Хочу спросить, можно ли ставить на легковой автомобиль разную резину: например, спереди — шипы, на заднюю ось — липучки одного производителя, к примеру, Nokian . (Владимир. Ответ: Правила дорожного движения однозначно запрещают установку на автомобиль одновременно шипованных и нешипованных шин. И недаром основной закон дороги так суров. В определенных условиях одна из осей автомобиля может повести себя непредсказуемо, начать уходить в глубокий снос или занос. Причем никогда нельзя предположить, «шипованная» ось пойдет в занос или, наоборот, с липучками. Советую применять шины одной модели, одного размера и одного производителя.

Материалы по теме Большой тест аккумуляторов. Выжили не все! Добрый день! Интересует целесообразность использования термосумок для АКБ. Производители обещают увеличение ресурса и улучшение заряда АКБ. АКБ Тюмень Тайга 63 а*ч, поездки короткие, двигатель едва успевает прогреться до рабочей температуры. Соответственно, время поездок не более 20 минут в день, средняя скорость по БК — 27 км/ч. С напряжением все в порядке, просто приобрел термосумку, а ставить или нет, еще не решил. Заранее спасибо! С уважением, Марат Ответ: Термосумка в вашем случае ничего не даст. Согласитесь, за ночь остывает в моторном отсеке все — и двигатель, и АКБ. Утром батарея пускает двигатель, но температура ее низка, а холодные аккумуляторы, как известно, очень плохо принимают заряд. За 20 минут моторный отсек хоть чуть-чуть прогреется и в банках аккумулятора начнутся химические процессы. А если вы батарею теплоизолируете, то не начнутся. Термосумки, если бы были столь эффективны, давно применялись бы заводом-изготовителем. Я же, осматривая множество моторных отсеков автомобилей самых разных классов, иногда видел только теплозащиту аккумуляторной батареи от перегрева, если она чересчур близко расположена от выпускного коллектора или турбокомпрессора.

Материалы по теме Стоянка и маневры во дворе — как избежать неприятностей Здравствуйте! Из-за нехватки парковочного места часто приходится ставить авто под наклоном,когда левая или правая часть машины находится на тротуаре, а другая — немного ниже на проезжей части. Так автомобиль стоит несколько суток. Когда съезжаю, ощущается, что задубели амортизаторы. Может ли это негативно сказаться на работе различных узлов и агрегатов? Уровень всех жидкостей в норме, заменяются они в соответствии с регламентом. Амортизаторы газомасляные, подвеска обычная. Автомобиль M ercedes- B enz Е211 2003 года выпуска. Заранее благодарю за полученный ответ. Ваш постоянный читатель и любитель автомобилей, Борис. Ответ: Конечно, ничего хорошего в парковке автомобиля под наклоном нет. Но страдать, прежде всего, могут агрегаты, работающие с жидкими смазками. Это двигатель, коробка передач и редуктор заднего моста. Конечно, масляного голодания при таком небольшом наклоне не будет, но слив масла, например, из головки блока цилиндров, будет работать по-иному. По-разному будут «замерзать» при парковке на склоне и резино-металлические элементы подвески (сайлент-блоки). В целом, все детали подвески довольно тяжело переносят «оживление» после длительной стоянки в условиях низкой температуры. Но я не считаю, что это значительно скажется на их ресурсе. А вот амортизаторы, конечно, дубеют, но то, что рабочая точка в первый момент, например, у правых находится на сантиметр ниже или выше, ни на что не влияет.

Материалы по теме Как правильно прогревать автомобиль зимой? Добрый день! У меня 3 вопроса. 1. С прогревом двигателя ситуация понятна — немного греть и потихоньку ехать. Нужно ли как-то греть коробку передач (вариатор, DSG и автомат)? Читал разные советы — поставить в драйв и подержать на тормозе, кто-то предлагал ставить на драйв с ручником. Но звучит это странновато, а с DSG и смысла нет так делать. 2. Что менее вредно: мойка машины зимой при —5°С и ниже или не мыть машину пару месяцев? Городская эксплуатация, соляные ванны. 3. Картонка перед радиатором. Читал советы автомеханика. Он уверял, что на любой машине зимняя установка картонки перед радиатором принесет только плюсы. Что думаете? Спасибо за ответы. (Виталий) Ответ: Автоматическая коробка передач прогревается вместе с двигателем, потому что гидротрансформатор соединен непосредственно с двигателем и циркуляция жидкости в нем начинается сразу после пуска двигателя. Насос, обеспечивающий подачу жидкости для смазки, охлаждения и срабатывание всех механизмов, приводится от первичного вала, а потому тоже вращается и разносит жидкость по всем каналам. Включение режима D и удержание автомобиля от движения рабочим либо стояночным тормозом несколько сильнее нагружает как двигатель, так и коробку передач. При этом их прогрев ускоряется. Так можно делать в лютые морозы не сразу после пуска, а спустя несколько минут. DSG греть особого смысла нет, это набор шестерен и сцеплений. Не нужно давать резкой нагрузки холодному двигателю, а заодно это сбережет и DSG. В условиях, как вы говорите, соляных ванн для сохранности автомобиля лучше мыть его не реже раза в неделю, причем просить работников мойки тщательнее промыть днище и колесные арки. В сильные морозы закрывать часть или весь радиатор картонкой имеет смысл. Ускоряется прогрев не только двигателя, но и всего подкапотного пространства. Это полезно и аккумулятору, и многим другим узлам и приводам. Недаром на современных машинах стали возвращаться жалюзи радиатора, которыми наши деды утепляли радиаторы Побед и Волг. Только, не забудьте о картонке в период оттепели. При нулевой температуре вполне реально «вскипятить» двигатель, если не убрать картонку вовремя.