На вопросы по зимней эксплуатации авто отвечает эксперт ЗР

Что делать, чтобы сберечь аккумулятор при длительной стоянке на холоде; как попасть в машину, если замерзли замки или примерзли уплотнители; нормально ли, что зимой средний расход топлива растет, — обо всем этом мы стараемся регулярно рассказывать в наших публикациях. Но вопросов у автомобилистов меньше не становится. Итак, спрашивали — отвечаем!
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Ответ: Для водителя, который не ищет приключений, на мой взгляд, движение внатяг вообще должно быть основным методом передвижения, особенно на заднеприводном автомобиле. Ведь все системы повышения безопасности на дорогих автомобилях в трудных условиях, когда начинается скольжение, всегда ограничивают обороты двигателя, не допуская пробуксовки ведущих колес. Двигаться с пробуксовкой иногда можно только по рыхлому снегу, при малой вероятности заноса.
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Ответ: Правила дорожного движения однозначно запрещают установку на автомобиль одновременно шипованных и нешипованных шин. И недаром основной закон дороги так суров. В определенных условиях одна из осей автомобиля может повести себя непредсказуемо, начать уходить в глубокий снос или занос. Причем никогда нельзя предположить, «шипованная» ось пойдет в занос или, наоборот, с липучками. Советую применять шины одной модели, одного размера и одного производителя.
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Интересует целесообразность использования термосумок для АКБ. Производители обещают увеличение ресурса и улучшение заряда АКБ.
АКБ Тюмень Тайга 63 а*ч, поездки короткие, двигатель едва успевает прогреться до рабочей температуры. Соответственно, время поездок не более 20 минут в день, средняя скорость по БК — 27 км/ч. С напряжением все в порядке, просто приобрел термосумку, а ставить или нет, еще не решил.
Заранее спасибо! С уважением, Марат
Ответ: Термосумка в вашем случае ничего не даст. Согласитесь, за ночь остывает в моторном отсеке все — и двигатель, и АКБ. Утром батарея пускает двигатель, но температура ее низка, а холодные аккумуляторы, как известно, очень плохо принимают заряд. За 20 минут моторный отсек хоть чуть-чуть прогреется и в банках аккумулятора начнутся химические процессы. А если вы батарею теплоизолируете, то не начнутся. Термосумки, если бы были столь эффективны, давно применялись бы заводом-изготовителем. Я же, осматривая множество моторных отсеков автомобилей самых разных классов, иногда видел только теплозащиту аккумуляторной батареи от перегрева, если она чересчур близко расположена от выпускного коллектора или турбокомпрессора.
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Заранее благодарю за полученный ответ. Ваш постоянный читатель и любитель автомобилей, Борис.
Ответ: Конечно, ничего хорошего в парковке автомобиля под наклоном нет. Но страдать, прежде всего, могут агрегаты, работающие с жидкими смазками. Это двигатель, коробка передач и редуктор заднего моста. Конечно, масляного голодания при таком небольшом наклоне не будет, но слив масла, например, из головки блока цилиндров, будет работать по-иному.
По-разному будут «замерзать» при парковке на склоне и резино-металлические элементы подвески (сайлент-блоки). В целом, все детали подвески довольно тяжело переносят «оживление» после длительной стоянки в условиях низкой температуры. Но я не считаю, что это значительно скажется на их ресурсе. А вот амортизаторы, конечно, дубеют, но то, что рабочая точка в первый момент, например, у правых находится на сантиметр ниже или выше, ни на что не влияет.
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1. С прогревом двигателя ситуация понятна — немного греть и потихоньку ехать.
Нужно ли как-то греть коробку передач (вариатор, DSG и автомат)? Читал разные советы — поставить в драйв и подержать на тормозе, кто-то предлагал ставить на драйв с ручником. Но звучит это странновато, а с DSG и смысла нет так делать.
2. Что менее вредно: мойка машины зимой при —5°С и ниже или не мыть машину пару месяцев? Городская эксплуатация, соляные ванны.
3. Картонка перед радиатором. Читал советы автомеханика. Он уверял, что на любой машине зимняя установка картонки перед радиатором принесет только плюсы. Что думаете?
Спасибо за ответы. (Виталий)
Ответ:
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С понижением температуры воздуха, после коротких поездок, мой аккумулятор на мультиметре выдал 12,1 В. Поэтому он нуждается в зарядке. На машине установлен кальциевый аккумулятор Ista Calcium от Рено 70 а*ч, ток 720 A.
Подскажите, пожалуйста, как правильно его зарядить (алгоритм зарядки) до 100% и каким устройством (планирую купить Орион Вымпел 55)? В интернете много разных мнений! Кто-то пишет, что нужно такие аккумуляторы заряжать напряжением 16,1 В и 10% ампер от его емкости (7А), а затем «качелями». Кто-то утверждает, что такая зарядка губительна для него — вызовет в последующем осыпание пластин, уменьшит срок работы — и что лучше его заряжать напряжением в 14,8 В и 10% от емкости, а затем «качелями».
В руководстве пользователя написано:
«Заряд батареи следует проводить в хорошо проветриваемом помещении током (А), численно равным 10% от номинальной емкости. При достижении напряжения 14,4 В на выводах батареи зарядный ток следует уменьшить в два раза и проводить заряд до достижения постоянства напряжения и плотности электролита в течение двух часов, т.е. до полного заряда.
При проведении заряда периодически проверять температуру электролита, НЕ ДОПУСКАЯ ПЕРЕГРЕВА выше 45 °С. В противном случае заряд прервать до снижения температуры до 30 °С.
По окончании заряда проверить уровень и плотность электролита и при необходимости откорректировать в соответствии со значениями таблицы 1. При этом значения плотности в аккумуляторах батареи должны отличаться не более чем на 0,01 г/см3. Повышенная плотность корректируется доливкой дистиллированной воды».
Очень надеюсь, что Вы поможете мне и другим Вашим читателям, рассказав, как правильно заряжать кальциевые батареи и какими зарядными устройствами это лучше делать. (Александр)
Ответ: Лично я считаю Орион-55 одним из самых совершенных зарядных устройств. Он позволяет полностью запрограммировать процесс заряда аккумулятора, обеспечив ток до 7 А и напряжение до 16 В. Я использую его для зарядки аналогичных аккумуляторов в режиме постоянного напряжения 15 В. То есть в начале зарядки он выдает 7 А и не вытягивает полное напряжение. Затем, по мере зарядки, напряжение достигает 15 В, а далее ток постепенно снижается. После того как при напряжении 15 В ток становится совсем мал, устройство считает зарядку оконченной.
Прибор настолько хорош, что показывает, сколько Ампер.часов отдано зарядным устройством и сколько, соответственно, получила батарея. Мое устройство исправные батареи никогда не перегревало. Ведь ток (до 7 А) сравнительно невелик для мощных современных аккумуляторов.
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