8 причин не садиться за руль все новогодние каникулы

Мы — за автомобилистов и автомобили. Но личная машина может стать обузой, знаем по себе. Меж тем впереди целых 10 дней новогодних каникул. Можно провести эксперимент и вылезти, наконец, из-за руля. Хоть временно.

В прошлые новогодние каникулы, по официальным данным, Госавтоинспекция выявила 11,5 тысяч пьяных водителей, еще 6 тысяч отказались проходить медосвидетельствование. За 10 дней в стране зарегистрировали больше 3,2 тысячи аварий, ранения разной степени тяжести получили 4,5 тысячи человек. Новогодние праздники оказались испорченными и у родственников попавших в сводки. Сколько их? Не сосчитать.

Давайте лучше перечислим причины, по которым можно отказаться от руля на все новогодние каникулы. И с большой долей вероятности не попасть в печальную статистику.