8 причин не садиться за руль все новогодние каникулы

В прошлые новогодние каникулы, по официальным данным, Госавтоинспекция выявила 11,5 тысяч пьяных водителей, еще 6 тысяч отказались проходить медосвидетельствование. За 10 дней в стране зарегистрировали больше 3,2 тысячи аварий, ранения разной степени тяжести получили 4,5 тысячи человек. Новогодние праздники оказались испорченными и у родственников попавших в сводки. Сколько их? Не сосчитать.
Давайте лучше перечислим причины, по которым можно отказаться от руля на все новогодние каникулы. И с большой долей вероятности не попасть в печальную статистику.
- Сколько времени должно пройти после застолья, чтобы можно было спокойно сесть за руль? Об этом читайте тут.
- Недавно мы провели любопытный эксперимент, связанный с употреблением безалкогольных напитков и спиртосодержающих лекарств.
- Все об онлайн-проверке на трезвость — здесь,
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