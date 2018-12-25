В 2018 году остается только удивляться, почему до сих пор не исчезли с полок магазинов определенные виды портативной электроники. Например, автовладельцы зачем-то продолжают покупать регистраторы, радар-детекторы, даже отдельные навигаторы! Давайте подробнее разберемся, почему сейчас это уже бессмысленная трата денег. И как все эти устройства без труда заменяет относительно недорогой смартфон ценой меньше 10 000 рублей.

Конечно, рассуждать беспредметно бессмысленно и непрофессионально, поэтому рассмотрим вопрос на конкретном примере бюджетного защищенного смартфона Vertex Impress Tor.

Почему именно Vertex? Да хотя бы потому, что по объемам продаж смартфонов в России эта компания — номер один среди всех недорогих локальных брендов. Именно локальных, и именно в бюджетном сегменте. На то есть несколько причин.

1. Среди производителей недорогих смартфонов только Vertex уделяет особое внимание дизайну своих аппаратов — да так, что они выглядят не хуже навороченных флагманов за 20–30 тысяч рублей.

2. Самый жесткий контроль качества среди всех российских брендов. Производство в Китае на 100% контролируется представителями Vertex из России, по каждой партии проводится дополнительный тест на наличие брака путем отбора 10% выпущенной продукции. Поэтому, в то время как в среднем по отечественному рынку смартфонов отбраковка составляет 5% (а у B-брендов второго эшелона — все 10–15%), у Vertex — мизерные 1,97%. Прямо как у iPhone!

В основной массе граждане предпочитают особо не тратиться на дорогие регистраторы и покупают для самоуспокоения что-нибудь за 2–3 тысячи рублей. Мол, «у всех висит там что-то на стекле, пусть и у меня будет». И не важно, что качество съемки оказывается «ниже плинтуса», а уровень брака достигает едва ли не 50%, так никакой надежностью от таких вот дешевых регистраторов даже не пахнет. Ну просто потому, что невозможно за такие деньги произвести достойное устройство.

Мы взяли типичный регистратор «за трешку» и сравнили качество съемки с Vertex Impress Tor. Как вы сами видите, даже с HD-съемкой смартфон оказался на голову выше Full HD-регистратора категории «дешман». Госномера хорошо различимы минимум на 2–3 метра дальше. Днем нет пересветов картинки из-за солнца, а ночью — из-за фар машин.