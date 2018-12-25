Конечно, рассуждать беспредметно бессмысленно и непрофессионально, поэтому рассмотрим вопрос на конкретном примере бюджетного защищенного смартфона Vertex Impress Tor.
Почему именно Vertex? Да хотя бы потому, что по объемам продаж смартфонов в России эта компания — номер один среди всех недорогих локальных брендов. Именно локальных, и именно в бюджетном сегменте. На то есть несколько причин.
1. Среди производителей недорогих смартфонов только Vertex уделяет особое внимание дизайну своих аппаратов — да так, что они выглядят не хуже навороченных флагманов за 20–30 тысяч рублей.
2. Самый жесткий контроль качества среди всех российских брендов. Производство в Китае на 100% контролируется представителями Vertex из России, по каждой партии проводится дополнительный тест на наличие брака путем отбора 10% выпущенной продукции. Поэтому, в то время как в среднем по отечественному рынку смартфонов отбраковка составляет 5% (а у B-брендов второго эшелона — все 10–15%), у Vertex — мизерные 1,97%. Прямо как у iPhone!
В основной массе граждане предпочитают особо не тратиться на дорогие регистраторы и покупают для самоуспокоения что-нибудь за 2–3 тысячи рублей. Мол, «у всех висит там что-то на стекле, пусть и у меня будет». И не важно, что качество съемки оказывается «ниже плинтуса», а уровень брака достигает едва ли не 50%, так никакой надежностью от таких вот дешевых регистраторов даже не пахнет. Ну просто потому, что невозможно за такие деньги произвести достойное устройство.
Мы взяли типичный регистратор «за трешку» и сравнили качество съемки с Vertex Impress Tor. Как вы сами видите, даже с HD-съемкой смартфон оказался на голову выше Full HD-регистратора категории «дешман». Госномера хорошо различимы минимум на 2–3 метра дальше. Днем нет пересветов картинки из-за солнца, а ночью — из-за фар машин.
При этом любая сделанная запись — сразу в смартфоне! Не нужно возиться с картой памяти, копировать, переживать за сохранность ролика. Тут же можно на большом 5-дюймовом экране показать видео инспектору или рассмотреть госномер скрывшегося участника аварии. Удобство не идет ни в какое сравнение с регистраторами хоть за 10, хоть за 20 тысяч рублей. Потому что в регистраторах просто не бывает 5-дюймовых экранов — максимум 3, а чаще всего и того меньше.
Причем, в отличие от любого (подчеркиваем — любого) видеорегистратора, Vertex Impress Tor преспокойно переживет серьезную аварию вплоть до полного погружения автомобиля в воду.
Все потому, что это просто легендарный противоударный и непотопляемый защищенный смартфон. Модель соответствует стандарту защиты IP68 — исключено попадание в корпус малейших частиц пыли, гарантирована работа даже при полном погружении в воду на глубину более метра.
Но это все теория, а что же на практике? Пожалуйста, Vertex Impress Tor останется целехоньким, даже если его переедет легковой автомобиль.
Предупреждаем — попытки утопить смартфон в агрессивной среде, хоть в коле, хоть в пиве, ни к чему не приведут. Vertex Impress Tor продолжит работать как ни в чем не бывало!
Даже если вы забудете смартфон на рыбалке и модель полностью вмерзнет в лед… Она все равно сохранит работоспособность, даже ремонт не понадобится.
Только в отличие от 99% недорогих китайских «коллег» выглядит Vertex Impress Tor как обычный «гражданский» аппарат. А не пузатое, неказистое устройство с нарочито и бессмысленно агрессивным дизайном и кучей ненужных декоративных деталей, призванных подчеркнуть его защищенные свойства: противоударность и влагозащищенность.
А что насчет радар-детекторов или гибридных регистраторов — ну, чтобы не нарваться на камеру? Если вы, главным образом, катаетесь по городу, то наверняка знаете один простой факт. В России практически не осталось городов с мобильными засадами. Повсеместно устанавливаются исключительно стационарные комплексы, которые прекрасно отражены во всевозможных спидкам-приложениях вроде «Стрелки» для смартфона.
Что-что? Мобильные камеры на трассах? Давайте будем честными, лазерные радары ни один радар-детектор нормально не ловит. А чтобы получить заблаговременное предупреждение о «Скате» или «Осконе», придется выложить минимум 7000 рублей. Или 12–15 тысяч рублей за гибрид. Оно вам надо ради пары-тройки загородных поездок в год? Особенно с учетом нередких случаев, когда на один-полтора километра стоит по 3–4 фургончика с камерами. Согласитесь, уж проще все-таки соблюдать скоростной режим.
Навигаторы — самый странный архаизм рынка портативной электроники. На полном серьезе автомобилистам пытаются продать, например, 5-дюймовые «навики» с напрочь тормознутой системой за 5–6 тысяч рублей. Эти же 5 дюймов вы получите и в Vertex Impress Tor, только с качественной IPS—матрицей с широкими углами обзора вместо дешевого TFT—экрана. Оффлайн-карты? Давно не аргумент, ведь те же Яндекс.Карты позволяют загружать необходимый район в память смартфона. А еще существуют совершенно бесплатные и достаточно качественные оффлайновые навигационные программы для смартфонов — вроде Here Maps.
Важно отметить, что Vertex Impress Tor — первый в России бюджетный защищенный смартфон на американском процессоре Qualcomm, а не на китайских процессорах. Почему это важно? Да хотя бы потому, что в отличие от армии смартфонов с чипсетами MediaTek, у «Квалкома» никогда не бывает проблем с навигацией. Vertex Impress Tor при «холодном старте» устанавливает связь со спутниками почти мгновенно, буквально за 10–15 секунд. И стабильно удерживает эту самую связь даже в сложных условиях приема вроде проездов под мостами или районов с плотной высотной застройкой. Вдобавок Vertex Impress Tor работает не только с GPS, но и со спутниками отечественной группировки ГЛОНАСС. Это также серьезно повышает стабильность сигнала. В результате приложения вроде Яндекс.Карт работают без прерывания ведения по маршруту, с высокой точностью геопозиционирования.
Теперь посчитаем итоги. Один защищенный смартфон Vertex Impress Tor без труда заменяет:
- видеорегистратор за 3000 рублей;
- радар-детектор за 6000 рублей;
- навигатор (причем сразу с двумя системами навигации — GPS и ГЛОНАСС) за 5000 рублей.
Получается, один-единственный Vertex Impress Tor менее чем за 10 000 рублей выполняет функции сразу трех устройств суммарной ценой 16 000 рублей. Реальная экономия — 6000 рублей! Вот и гадай после этого, зачем некоторые автомобилисты захламляют лобовое стекло, если есть такое выгодное решение?
Автор: Дмитрий Иванов
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