Найдите в Grand Cherokee пятый элемент! Конкурс знатоков автомобиля

За ответ на задачу № 129 «Хромой Ларгус»» (ЗР, № 10, 2018) москвич Юрий Михайлов получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое непростое задание для знатоков техники.

ЗАДАЧА № 132

Пятый элемент

Пригнал Матвеич в гаражи только что приобретенную машину своей мечты — Jeep Grand Cherokee середины 1990‑х годов. Соседи собрались обсудить покупку. Про конструкцию поговорили, начали рассуждать, где доставать запчасти, - и тут новоиспеченный хозяин говорит: «Вот на ваших машинах по четыре амортизатора, а у моей аж пять! Да один не простой, а, как говорят по-научному, с симметричной характеристикой». Народ приумолк, соображает, что к чему. А вы сможете рассказать, что это за амортизатор и зачем его устанавливают на некоторые машины?

Напоминаем, что короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 31 января 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10, или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из 10 номера журнала «За рулем» за 2018 год.

Опытный водитель Михалыч отправился в дальний рейс сразу после того, как его молодой и ветреный напарник Лёха сгонял в шиномонтаж для замены колес на зимние. Машина, по мнению ветерана, вела себя безобразно именно после переобувки. Что не так сделали шиномонтажники? В задаче было несколько подсказок — например, про зимние шины на «литье», про болты отвратной конструкции да про Лехин недосмотр.

Шиномонтажники не обратили внимания на то, что колёса при установке на ступицу не центрируются. Центральное отверстие в нештатных легкосплавных дисках автомобиля оказалось больше, чем центрующий выступ ступицы спереди и барабана — сзади. В такой ситуации положено использовать проставочные кольца с внутренним диаметром как у ступицы, а внешним — как у центрального отверстия в диске колеса. Хотя в истории существовало много автомобилей, у которых диск не центрировался по отверстию в диске колесá. Например, у многих стальных дисков центральное отверстие просто просечено при штамповке, а это не может обеспечить достаточной точности; его используют при балансировке колеса, что неправильно. Центровать такие колёса нужно по коническим поверхностям крепежных болтов или гаек. Для этого даже существуют так называемые адаптеры для балансировки колес без центрального отверстия.

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Другая причина неладов — необычная конструкция болтов, которыми ранее комплектовались Ларгусы с легкосплавными колёсами. Под головкой болта размещалась коническая шайба, которая могла перемещаться вбок от продольной оси болта в пределах 0,3–0,4 мм.

Теперь представьте себе, как происходил шиномонтаж. Колесо без проставочного кольца, компенсирующего разность диаметров в пару миллиметров, набросили на ступицу или барабан, оно просело под собственным весом на всю возможную величину люфта, и в таком положении его закрепили. Получилось смещение центра массы и геометрического центра колесá на величину 0,3–0,4 мм.

Много это или мало? Масса колеса в сборе — приблизительно 15 кг. При этом смещение центра масс относительно оси вращения на 0,4 мм эквивалентно тому, что на ободе (при 15‑дюймовом диске) появился лишний балансировочный грузик массой 32 грамма. Кроме того, из-за геометрического смещения колесо взаимодействует с дорогой подобно кулачку распределительного вала — автомобиль то приподнимается, то опускается. Поэтому Михалыч при езде по трассе и почувствовал биение, чего совершенно не ощутил Лёха, пробиравшийся ползком в пробках.

Но опытный Михалыч сразу сообразил, что к чему. Остановился, нашел проставочные кольца в багажнике, поставил на два передних колеса — и закончил рейс. А когда вернулся, заставил Леху поставить кольца еще и на задние. И все вибрации исчезли как по волшебству.

Относительно недавно Ларгусы на литых дисках стали комплектовать болтами с цельными конусными головками, - завод даже выпустил специальное разъяснение. В отличие от прежних ­болтов с коническими шайбами, новые ­обеспечивают однозначную центровку колеса. И курьеза, подобного описанному в нашей задаче, теперь не произойдет.

Всем участникам конкурса спасибо. Юрия Михайлова поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.