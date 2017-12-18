Ford Ecosport на ралли МАДИ: 300 километров по скользкой дорожке. Полного бака не хватило

Редакционный Ford Ecosport перешагнул отметку в 10 тысяч километров и подвергся первому серьезному испытанию — участию в любительском ралли МАДИ.

Наверное, многие бы хотели поучаствовать в автомобильных соревнованиях, но свято уверены в том, что для этого нужны огромные средства, подготовленная техника и прочее. На самом деле — нет! Для участия в любительских ралли достаточно иметь автомобиль, минимальную экипировку в виде гоночного или мотоциклетного шлема да внести небольшой взнос. И тогда путь в ралли третьей категории, которые, как правило, идут по дорогам общего пользования, открыт.

Подобных соревнований за год проходит немало. И одним из самых популярных остается ралли МАДИ, которое в этом году проходит уже в девятнадцатый раз. Высокая популярность объясняется и демократичными взносами — 4500 рублей. А если вы являетесь выпускником или студентом МАДИ, то они будут еще ниже.

На старт в этом году вышло семь десятков экипажей.

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Ранее я уже дважды выводил на старт этих соревнований Datsun mi-DO. В этом году в гонку отправился наш редакционный кроссовер Ford Ecosport.

Главное в подобных соревнованиях — не максимальная скорость, а поддержание средней скорости и ориентирование на местности по легенде. Приехал на судейскую точку раньше или позже своей минуты — получи штраф!

В этом году формат претерпел небольшие изменения, и на дистанции было большое число специальных участков, где нужно было держать довольно высокую скорость, причем по скользкой и не всегда ровной дороге. Чем не идеальная проверка способностей полноприводного кроссовера? Одним словом, ралли МАДИ в этом году — испытание не только для штурманов, но и для водителей, и для самого автомобиля. А штурманом в нашем экипаже выступила Анастасия Аверина, которая уже имела подобный опыт на классическом ралли «ГУМ 2018».

Нулевым экипажем в гонке поехали основатели ралли МАДИ Никита Гудков и Сергей Фролов на Volvo 940.

Победителями ралли МАДИ 2018 стали Виктор Сергеев и Алексей Горелов на Subaru Impreza WRX.



Итак, машина обросла стикерами и получила стартовый номер 16. Ранним субботним утром в начале декабря мы вышли на старт. После небольшой пробежки от МАДИ, где был старт, до институтского полигона в районе деревни Черная Грязь, нас ждало первое промежуточное испытание — слалом по скользкой площадке.

Ecosport довольно послушно лавировал между конусами, охотно реагируя как на акселератор, так и на вращения рулем. А вот работа стояночного тормоза не понравилась. Его эффективности не хватило, чтобы заправить Ford в очень узкий поворот, из-за чего пришлось совершить дополнительные маневры. На следующих скоростных участках, где средняя скорость порой достигала 90 км/ч, Ecosport отлично показал себя. Он стабилен в легком контролируемом скольжении и не досаждает излишней тряской при проезде даже крупных ям и выбоин.

На скользкой дороге полноприводный Ford Ecosport оказался очень послушным автомобилем. Даже когда приходилось держать высокую среднюю скорость.

На одном из участков, проходившем по полевым дорогам, средняя скорость приближалась к 90 км/ч!



А вот когда дистанция проходила по обычным загородным дорогам, дала о себе знать недостаточная обзорность. Массивные передние стойки кузова, уходящие далеко вперед, и так заставляли моего штурмана сильно напрягаться в поисках нужных поворотов. А реагенты, которыми так обильно политы наши дороги, усугубили ситуацию. На лобовом стекле — большие неочищенные секторы, наружные зеркала и боковые стекла залепило грязью... В общем, едешь как в танке: обзор был просто ужасен. Тем не менее мы практически избежали ненужных плутаний.

Еще одной проблемой на дистанции стал недетский аппетит Экоспорта, что неоднократно подмечал и мой коллега, Миша Кулешов, который чаще всего ездит на этой машине. Ecosport во время ралли в среднем тратил по 12–13 литров 92-го бензина на 100 км, хотя большую часть времени мы ехали в довольно спокойном режиме. Хорошо, что с собой прихватили канистру с топливом: полного бака на триста с лишним километров дистанции нам не хватило.

Пожалуй, самым редким и необычным автомобилем, вышедшим на старт, стал ТагАЗ Аквилла под управлением Андрея Серебрякова и Антона Ковбеля. На финише они заняли 61-е место.

И все же, несмотря на придирки, Ford Ecosport с честью выдержал дистанцию ралли. Он отлично ведет себя на скользких и заснеженных покрытиях, на прямой и в поворотах. Его подвеска прекрасно отрабатывает разбитую дорогу даже на приличной скорости. Еще бы дороги были чистыми!..

Каков итог гонки? После финиша нам казалось, что все неплохо. Мы нигде не плутали, у нас не было серьезных нарушений и среднюю скорость на специальных участках мы выдерживали. Но, судя по результатам, мы не проехали хорошо ни одного участка — 48-е место из семи десятков экипажей. А когда посмотрели штрафы, выяснилось, что на некоторых отрезках мы еще и ПДД нарушили. Как такое возможно — загадка. Однако желания и сил оспаривать результаты не было. Ну а победу в этом году одержали Виктор Сергеев и Алексей Горелов на Subaru Impreza WRX.

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Фото: Роман Мостаков