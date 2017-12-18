Ford Ecosport на ралли МАДИ: 300 километров по скользкой дорожке. Полного бака не хватило

Редакционный Ford Ecosport перешагнул отметку в 10 тысяч километров и подвергся первому серьезному испытанию — участию в любительском ралли МАДИ.

Ford Ecosport
Ford Ecosport

Ford > Ecosport

Наверное, многие бы хотели поучаствовать в автомобильных соревнованиях, но свято уверены в том, что для этого нужны огромные средства, подготовленная техника и прочее. На самом деле — нет! Для участия в любительских ралли достаточно иметь автомобиль, минимальную экипировку в виде гоночного или мотоциклетного шлема да внести небольшой взнос. И тогда путь в ралли третьей категории, которые, как правило, идут по дорогам общего пользования, открыт.

Подобных соревнований за год проходит немало. И одним из самых популярных остается ралли МАДИ, которое в этом году проходит уже в девятнадцатый раз. Высокая популярность объясняется и демократичными взносами — 4500 рублей. А если вы являетесь выпускником или студентом МАДИ, то они будут еще ниже.

На старт в этом году вышло семь десятков экипажей.
На старт в этом году вышло семь десятков экипажей.

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Ранее я уже дважды выводил на старт этих соревнований Datsun mi-DO. В этом году в гонку отправился наш редакционный кроссовер Ford Ecosport.

Главное в подобных соревнованиях — не максимальная скорость, а поддержание средней скорости и ориентирование на местности по легенде. Приехал на судейскую точку раньше или позже своей минуты — получи штраф!

В этом году формат претерпел небольшие изменения, и на дистанции было большое число специальных участков, где нужно было держать довольно высокую скорость, причем по скользкой и не всегда ровной дороге. Чем не идеальная проверка способностей полноприводного кроссовера? Одним словом, ралли МАДИ в этом году — испытание не только для штурманов, но и для водителей, и для самого автомобиля. А штурманом в нашем экипаже выступила Анастасия Аверина, которая уже имела подобный опыт на классическом ралли «ГУМ 2018».

Нулевым экипажем в гонке поехали основатели ралли МАДИ Никита Гудков и Сергей Фролов на Volvo 940.
Нулевым экипажем в гонке поехали основатели ралли МАДИ Никита Гудков и Сергей Фролов на Volvo 940.

Победителями ралли МАДИ 2018 стали Виктор Сергеев и Алексей Горелов на Subaru Impreza WRX.
Победителями ралли МАДИ 2018 стали Виктор Сергеев и Алексей Горелов на Subaru Impreza WRX.

Итак, машина обросла стикерами и получила стартовый номер 16. Ранним субботним утром в начале декабря мы вышли на старт. После небольшой пробежки от МАДИ, где был старт, до институтского полигона в районе деревни Черная Грязь, нас ждало первое промежуточное испытание — слалом по скользкой площадке.

Ecosport довольно послушно лавировал между конусами, охотно реагируя как на акселератор, так и на вращения рулем. А вот работа стояночного тормоза не понравилась. Его эффективности не хватило, чтобы заправить Ford в очень узкий поворот, из-за чего пришлось совершить дополнительные маневры. На следующих скоростных участках, где средняя скорость порой достигала 90 км/ч, Ecosport отлично показал себя. Он стабилен в легком контролируемом скольжении и не досаждает излишней тряской при проезде даже крупных ям и выбоин.

На скользкой дороге полноприводный Ford Ecosport оказался очень послушным автомобилем. Даже когда приходилось держать высокую среднюю скорость.
На скользкой дороге полноприводный Ford Ecosport оказался очень послушным автомобилем. Даже когда приходилось держать высокую среднюю скорость.

На одном из участков, проходившем по полевым дорогам, средняя скорость приближалась к 90 км/ч!
На одном из участков, проходившем по полевым дорогам, средняя скорость приближалась к 90 км/ч!

А вот когда дистанция проходила по обычным загородным дорогам, дала о себе знать недостаточная обзорность. Массивные передние стойки кузова, уходящие далеко вперед, и так заставляли моего штурмана сильно напрягаться в поисках нужных поворотов. А реагенты, которыми так обильно политы наши дороги, усугубили ситуацию. На лобовом стекле — большие неочищенные секторы, наружные зеркала и боковые стекла залепило грязью... В общем, едешь как в танке: обзор был просто ужасен. Тем не менее мы практически избежали ненужных плутаний.

Еще одной проблемой на дистанции стал недетский аппетит Экоспорта, что неоднократно подмечал и мой коллега, Миша Кулешов, который чаще всего ездит на этой машине. Ecosport во время ралли в среднем тратил по 12–13 литров 92-го бензина на 100 км, хотя большую часть времени мы ехали в довольно спокойном режиме. Хорошо, что с собой прихватили канистру с топливом: полного бака на триста с лишним километров дистанции нам не хватило.

Пожалуй, самым редким и необычным автомобилем, вышедшим на старт, стал ТагАЗ Аквилла под управлением Андрея Серебрякова и Антона Ковбеля. На финише они заняли 61-е место.
Пожалуй, самым редким и необычным автомобилем, вышедшим на старт, стал ТагАЗ Аквилла под управлением Андрея Серебрякова и Антона Ковбеля. На финише они заняли 61-е место.

И все же, несмотря на придирки, Ford Ecosport с честью выдержал дистанцию ралли. Он отлично ведет себя на скользких и заснеженных покрытиях, на прямой и в поворотах. Его подвеска прекрасно отрабатывает разбитую дорогу даже на приличной скорости. Еще бы дороги были чистыми!..

Каков итог гонки? После финиша нам казалось, что все неплохо. Мы нигде не плутали, у нас не было серьезных нарушений и среднюю скорость на специальных участках мы выдерживали. Но, судя по результатам, мы не проехали хорошо ни одного участка — 48-е место из семи десятков экипажей. А когда посмотрели штрафы, выяснилось, что на некоторых отрезках мы еще и ПДД нарушили. Как такое возможно — загадка. Однако желания и сил оспаривать результаты не было. Ну а победу в этом году одержали Виктор Сергеев и Алексей Горелов на Subaru Impreza WRX.

Ford Ecosport на ралли МАДИ: 300 километров по скользкой дорожке. Полного бака не хватило

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Фото: Роман Мостаков

Ford Ecosport на ралли МАДИ: 300 километров по скользкой дорожке. Полного бака не хватило
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Ford Ecosport (1)

Ford 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Он должен был повторить успех Fusion, маленький снаружи, вместительный внутри, простой и надежный.

Недостатки:

Он не смог повторить успех Fusion, хоть он современнее, но хуже продуман, проигрывает по всем параметрам

Комментарий:

Первый Fusion проехал 140 за пять лет без проблем (только ТО) в т.ч. по Европе. Автобаны Германии, серпантины Австрии, Черногории, Италии, фьорды Норвегии. Второй купили в 2011 одной из последних партий. Опять почти 140 пробежал без проблем, только ТО и  ступичные подшипники (гробят отечественные...

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