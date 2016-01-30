Datsun mi-DO из парка ЗР в ралли МАДИ: доехал!

Принять участие в ежегодном ралли МАДИ Александр Виноградов собирался с 2008 года, но всякий раз что-то мешало. В прошлом году звезды сошлись, и 12 декабря он со штурманом Михаилом Левкиным вывел на старт редакционный Datsun mi-DO.

02 RALLY MADI_zr 02_16 До официального старта остаются считаные минуты. Впереди 330 километров подмосковных дорог.

Ралли МАДИ относится к третьей категории и не является классифицируемым соревнованием — спортивного звания не заработаешь. Что не мешает ежегодно в течение пятнадцати лет собирать внушительную армию экипажей — ведь принять участие может любой. Нужно лишь заявить автомобиль и иметь водительское удостоверение категории В.

Скорость тут не главное. Во главе угла — ориентирование на местности, соблюдение среднего темпа и правил дорожного движения. На финиш, как и на промежуточные отметки, важно приехать «в свою минуту» — не раньше и не позже. Иначе штраф.

В гонке три основных зачета. В «Абсолюте» может выступить любой желающий. А для получения зачета в категории «Выпускник» или «Студент» нужно быть тем или другим. В этот раз на старт вышло 84 экипажа. Общая дистанция гонки — 330 км. В нее входят два слалома (промежуточный и финальный) на полигоне МАДИ — движение на скорость по размеченной трассе.

04 RALLY MADI_zr 02_16 К нашему первому заезду на скорость как назло выпал снег. А первые два десятка экипажей успели проехать посуху.

Старт первого экипажа — в девять утра, а каждый следующий автомобиль отправляется в бой через минуту. Для начала мы прошли техническую инспекцию и получили контрольную карту, в которой предстоит делать отметки на КВ (пункт контроля времени). А через сорок минут после старта первого экипажа настала наша очередь. Получив легенду и первую отметку, отправились в бой.

Как только появились участки с разбитой дорогой, Datsun проявил свои сильные стороны. Он уверенно глотает любые ямы, позволяя поддерживать необходимый темп. Единственный минус — на руль приходит много толчков, посему держаться за него надо крепко.

Порадовал и расход, не превышающий 9 л/100 км, — а ведь наш mi-DO оснащен четырехступенчатым автоматом. Забегая вперед, скажу, что всю дистанцию мы проехали на одном баке.

В подобных соревнованиях мы со штурманом новички, звезд с неба не хватаем. Тем не менее на промежуточном финише, после первого из двух слаломов, наш экипаж был двенадцатым. Неплохо! Но потом…

Началась метель! Дороги быстро покрылись ледяной коркой. В таких условиях искусственное усилие на руле отнюдь не роднило с машиной. Несмотря на это, все скольжения удавалось подавить в зародыше.

07 RALLY MADI_zr 02_16 Финиш, как и финальный слалом, прошел уже затемно. Заканчивать гонку нам пришлось с летней запаской — за двадцать километров до финиша пробили переднее правое колесо.

Разве ж это проблемы? Мелочи! Настоящая западня ждала на пятом участке — ложный судейский экипаж вне маршрута, возле хитрой развилки. Такую ловушку в любительских ралли называют «покупкой», и на нее ведутся многие новички. Купились и мы. Радостные, рванули к «судьям»… и получили серьезный штраф за отклонение от маршрута (об этом мы узнали позже). Будучи уверенными, что едем правильно, отправились дальше. Когда заподозрили неладное, было поздно: успели проехать больше тридцати километров. Это крах!

Пришлось возвращаться к месту ошибки. В итоге час потерянного времени и куча штрафов.

Оставшуюся дистанцию проехали ровно, но это ничего не решало. А под конец еще и колесо пробили. Провозившись полчаса (родной домкрат деформировался!), отправились к финишу и второму слалому. В итоге 54‑е место. Гордиться, мягко говоря, нечем. Слабым утешением стал дополнительный зачет «Пилот», в котором учитывают результаты только слаломов, — тут наш экипаж стал пятым. Немалая заслуга в этом и самогó Датсуна. Скромные габариты и «короткая» рейка позволяли легко вписываться в размеченную трассу. А когда сцепления шин не хватало (ведь спереди слева к этому моменту стояла летняя запаска), приходилось доворачивать автомобиль ручником. Последний, к слову, схватывал только на пятом щелчке — в ближайшее время надо будет его отрегулировать.