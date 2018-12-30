8 провальных автопремьер 2018 года

Российский рынок скуп на премьеры. И это отнюдь не означает, что каждую новую машину у нас ждет радушный прием. Немало из них обречены оставаться на последних ролях, несмотря на все свои достоинства.

Порой с грустью вспоминаешь российский авторынок 12-13-летней давности. И объемы продаж шли на рекорд, и набор моделей был богатым на зависть нынешним временам. Пусть среди них не было специально созданных для России, зато везли практически всю европейскую линейку без исключений.

Сейчас новинок заметно поубавилось. Но даже среди них есть такие, которые заведомо лишены шансов выбиться в лидеры по продажам. Однако производители все равно их сертифицируют для России. За что им отдельное спасибо!

Мы составили восьмерку новинок прошлого года, объемы продаж которых оказались весьма скромными. На момент подготовки статьи была доступна подробная статистика только за десять месяцев, однако понятно, что ноябрь-декабрь на расклад уже никак не повлияют.





Все новинки года борются за звание лучших автомобилей в своих классах в рамках Гран-при «За рулем». На этот раз претендентов 53, на 5 больше, чем в прошлом году. Как всегда, выиграют лучшие из лучших. Анкета для голосования — тут.