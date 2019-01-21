13 серийных авто, которые выглядят круче своих же концептов

Обычно концепт смотрится намного интереснее, чем серийная версия машины. Исключения бывают, но редко, — вы узнаете их сразу.

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На любом автосалоне концепткары — главные шоу-стопперы, собирающие толпы специалистов и рядовых покупателей. Мода на футуристические, иногда почти космические стилистические фантазии и феерические конструкции широко распространилась в 1950-х, особенно в США, потом и в Европе. Концептам удивлялись, иногда ими восхищались, но после выставок их обычно практически забывали.

Однако в последние годы концепты все чаще не просто игра причудливого дизайнерского ума, а автомобили, которые в том или ином (иногда, правда, довольно сильно измененном) виде через несколько лет станут серийными.

Как же менялись ныне знакомые нам и популярные модели, пройдя путь от подиума фирменного выставочного стенда до рядового потребителя? Смотрим в фотогалерее ниже.

13 серийных авто, которые выглядят круче своих же концептов


  • Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
  • Советские автомобили, которые могли бы стать серийными, — здесь.
  • Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • ...а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
Фото: фирмы-производители

13 серийных авто, которые выглядят круче своих же концептов
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