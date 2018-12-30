Ford Kuga: все его особенности и недостатки глазами эксперта

Автоэксперт рассказывает, на что обращать внимание про покупке кроссовера на вторичном рынке.

Кроссовер Ford Kuga второго поколения выпускается с 2012 года. Тогда же модель начал производить завод Ford Sollers в Елабуге. В 2013 году Кугу в Татарстане делали уже по полному циклу. Кроме Куг елабужского производства на российском рынке часто встречаются испанские машины. Качество сборки — примерно одинаковое.

В 2016 году автомобиль пережил рестайлинг. Отличить такую машину можно, в первую очередь, по широкой решетке радиатора, напоминающей о Мондео, и по уменьшенным фонарям сзади.

В 2015 году у нас перестали продавать Куги с дизельными двигателями, оставив на российском рынке только бензиновые. Это 1,5-литровый наддувный EcoBoost мощностью 150 сил, атмосферный 2,5-литровый двигатель равной мощности и 1,5-литровый EcoBoost, форсированный до 182 л.с. Полуторалитровые машины идут с полным приводом, 2.5 — только с передним. Трансмиссия на все версии одна — 6-ступенчатая автоматическая коробка, классическая гидромеханика.

Кузов и салон

За что ценится Куга? За отличные ходовые качества, стильный вид, вместительность, комфорт. В этом автомобиле семь подушек безопасности, а в топовых версиях есть еще и система автоматического торможения, автопарковщик, мониторинг слепых зон, контроль давления в шинах и многое другое.







Если вы покупаете подержанный Форд Куга, прежде всего следует обратить внимание на состояние кузова. Отличная новость — Куга второго поколения проходила на заводе горячую двухстороннюю оцинковку, и если автомобиль не побывал в серьезной аварии, проблем с кузовом быть не должно!

Салон Куги — очень хороший для этого класса, хотя, конечно, на дорестайлинговых машинах уже могут появляться какие-то недостатки. Обращайте внимание не только на состояние обивки, руля, педалей и коробки передач, но и на сохранность уплотнителей дверей — если видна пыль и влага, есть проблема с герметичностью. Впрочем, это встречается нечасто.

Электрика и электроника у Куги надежные. Один из самых распространенных сбоев — это неисправность мультимедийной системы SYNC, которая вдруг начинает издавать шум вместо музыки. Предупредить это можно простой «перепрошивкой», то есть перепрограммированием системы. Узнайте у первого владельца, нужно ли это делать.

Двигатели и трансмиссии

Атмосферные моторы Куги критиковать не за что. Если первый владелец вовремя проводил все ТО, проблем не будет. Лишь при пробеге около 200 тысяч километров может потребоваться замена двухмассового маховика — эту необходимость легко определить по металлическому скрежету. Важно, что все куговские двигатели адаптированы для работы на 92-м бензине. Постарайтесь только заправляться на сетевых АЗС. Наддувные двигатели EcoBoost не любят низкокачественное топливо. Хотя кто вообще его любит?

Гидромеханическая автоматическая коробка передач 6F35, разработанная Ford совместно с General Motors, считается одним из самых надежных 6-ступенчатых автоматов. Эта коробка спокойно ходит по 200 тысяч, если владелец машины не увлекается гонками и соблюдает интервалы техобслуживания. Проверить коробку довольно легко: она должна плавно менять передачи во всех режимах и не шуметь.

Гораздо больше нареканий было на роботизированную коробку Powershift марки GETRAG, но и то лишь до 2014 года. Инженеры провели серьезную работу и устранили основные недостатки. Так что такие машины тоже можно покупать. Естественно, после проверки. А после покупки отправить автомобиль на техобслуживание с заменой всех технических жидкостей и фильтров.

В этом автомобиле передний привод. Но в продаже немало полноприводных Куг. В составе системы электромагнитная муфта американской марки Dana, которую фордовцы предпочли широко распространенной муфте Haldex из-за быстродействия. И пусть вас не пугают страшилки о перегреве муфты — сделать это практически нереально. А проверить работоспособность проще всего также на ходу: если у машины «гребут» все четыре колеса, муфта в порядке.

Амортизаторы и подшипники

Родные амортизаторы при бережной эксплуатации служат по 150 тысяч, так же как и сайлентблоки передних рычагов. А вот сайлентблоки задней независимой подвески сдаются вдвое раньше. И раз в 50 тысяч приходится менять стойки и втулки заднего стабилизатора. Впрочем, все зависит от манеры езды.

Ресурс ступичных подшипников зависит от размера колес. С 18-дюймовыми колесами он, конечно, меньше, замена может потребоваться на 100 тысячах. Ресурс деталей тормозной системы сильно зависит от амбиций первого владельца. Многие версии Куги позволяют ездить быстро — и водители злоупотребляют такой возможностью!

Но по характеру это все же семейный кроссовер. Водите на здоровье!

Первую часть материала о Ford Kuga — отзыв владельца — читайте здесь.

Фото: Ford