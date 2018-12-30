Эксперты «За рулем» проверили в лабораторных условиях и на улице 11 размораживателей, которые призваны очистить стекла автомобиля от ледяной корки. Увы, ни один не заслужил максимального итогового балла.

Самое универсальное и эффективное средство для удаления льда — скребок. Хотя многим он не нравится: неэстетично, грубо, стекло царапает. Нам предлагают пользоваться современными средствами автомобильной химии: мол, побрызгали из баллончика, немножко подождали — и вперед! Но так ли это?

Проверить с десяток размораживателей мы решили не только в реальных условиях подмерзшего за декабрьскую ночь автомобиля, но и при стабильных —30 °C в морозильнике. Средств с похожими названиями в продаже полным-полно, но многие предназначены не для разморозки уже замерзших стекол, а только для предотвращения их обмерзания — читай: для профилактики. Мы же протестировали те, которые именно очищают обледенелое стекло.

Agat Мультивид, Россия. Размораживатель стекол

Цена 220 рублей

Объем 500 мл Растапливает лед очень хорошо. Ценовой уровень приемлемый. После пребывания в морозилке сначала отказался выдавать струю — пришлось немного сжать флакон в руках, чтобы он заработал. Итоговая оценка: 4,0 Aim-One IS-450, КНР. Размораживатель для удаления снега и льда

Цена 250 рублей

Объем 420 мл Крышкой аэрозольной упаковки можно пользоваться как скребком — дальновидное решение. Препарат один из самых дорогих, а вот размораживающая способность одна из самых низких. После пребывания в морозильнике струя хоть и тоненькая, но все-таки появилась. Итоговая оценка: 2,5 Arexons 7142, Италия. Средство для удаления льда со стекол

Цена 420 рублей

Объем 500 мл Самый дорогой препарат в нашей выборке в пересчете на миллилитр средства. Способность расплавлять лед средняя. Упаковка не понравилась: жидкость потекла из-под пробки. Итоговая оценка: 3,0 ASTROhim AC-135 Антилед, Россия. Размораживатель стекол и замков

Цена 160 рублей

Объем 500 мл Удельная стоимость средства — одна из самых низких в нашей выборке. Способность заставлять лед таять средняя. К морозостойкости претензий нет — ведет себя нормально. Итоговая оценка: 4,0

AVS Crystal AVK-126, Россия. Антилед (размораживатель стекол и замков)

Цена 200 рублей

Объем 500 мл Лед растапливает хорошо. Цена средняя. В морозильнике средство попыталось замерзнуть, но после сжатия баллончика руками струя все-таки появилась. Итоговая оценка: 3,9 Eltrans EL-0604.02, Россия. Размораживатель стекол и замков

Цена 220 рублей

Объем 500 мл Цена средняя, разморажива­ющая способность — тоже. Пребывание на морозе препарат выдержал без замечаний. Итоговая оценка: 3,6 Grass 170105, Россия. Антилед

Цена 250 рублей

Объем 500 мл Средство хорошо растапливает лед и не боится морозов. Разве что цена высоковата. Итоговая оценка: 4,0 IMG MG-906, КНР. Размораживатель стекол, щеток и замков

Цена 300 рублей

Объем 520 мл У недешевого состава средняя способность растапливать лед. Поможет делу крышка-скребок. В морозилке препарат хоть и не замерз окончательно, но струйка из форсунки стала очень тонкой. Итоговая оценка: 2,9

Kerry KR-585, Россия. Размораживатель стекол

Цена 190 рублей

Объем 500 мл Сравнительно недорогой препарат растапливает лед не очень охотно. Хранения на морозе не боится. Итоговая оценка: 3,5 Liqui Moly 00700 Антилёд, Россия. Размораживатель стекол

Цена 250 рублей

Объем 500 мл Растапливает лед не очень активно. Цена высоковата. После заморозки флакон пришлось как следует сжать, чтобы форсунка «проснулась». Итоговая оценка: 2,9 Pingo. Артикул 75020–2, Россия. Размораживатель стекол

Цена 250 рублей

Объем 800 мл Этот препарат самый дешевый в нашей выборке в пересчете на единицу объема. Один из лидеров по растапливанию льда. Но после выдержки в морозильнике струю из форсунки мы так и не увидели. Это провал. Итоговая оценка: 3,7

Трескучие морозы на улице мы не поймали, а при легких «минусах» все снадобья расправились с обледенениями довольно спокойно. Поэтому табель о рангах выстроили именно по итогам лабораторной проверки. В мерные стаканчики с одинаковым количеством льда мы заправили равное количество каждого из размораживателей и через два часа проверили, где ледышка сильнее растаяла. Эффективность определяли по количеству образовавшейся жидкости, взвешивая ее на тарированных электронных весах. Лучшие препараты сумели растопить по 25–27 граммов из исходных семидесяти, а худшие — по 14–16 граммов.

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Мы проверили все средства на морозостойкость, поместив их на 72 часа в морозильник. Ведь подавляющее большинство водителей хранит подобные препараты не в теплом доме, а в промерзшем насквозь багажнике. Решили, что затвердевший сразу должен быть снят с дистанции.

Итоги испытаний даны в фотогалерее. Одно общее замечание: любой аэрозольный баллончик на морозе априори ведет себя гораздо хуже аналогичной триггерной конструкции. Ведь по закону Шарля расширение газа при постоянном объеме снижает его температуру. На выходе из баллона происходит резкое падение давления, и температура аэрозольных препаратов понижается на 5–6 градусов. Да и вязкость содержимого на холоде возрастает. В наших испытаниях ни одно средство окончательно не окаменело, но жалкие струйки из форсунок явно говорили о близком финале. Триггерный баллон в этих случаях можно сжать руками, в крайнем случае — разобрать и вылить содержимое на стекло.

В целом все препараты работоспособны, но ни один не заслужил максимального итогового балла. Даже оторвать от стекла примерзшие дворники не получается, разве что после обильного полива снадобьями. Поэтому не стоит полагаться только на волшебную силу размораживателей. В некоторых случаях без механической чистки не обойтись. И хороший скребок в багажнике точно не помешает.