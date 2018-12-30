Когда шуба важнее, чем Лада Веста

Продолжая празднично-автомобильную тему, пытаемся всерьез подумать о том, почему покупка новой шубы лучше, чем приобретение Лады Весты.

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«Ничто так не радует женщину, как неудачная шуба у знакомой».

Юмор из Сети

Новогодняя ночь, к сожалению, прошла, и до следующей почти год. Но настроение пока что несерьезное — рассуждать о распределении моментов в дифференциалах совсем не хочется.

В итоге коллективные чертоги разума породили тему-римейк про Ладу Весту и шубу. Если новогодняя публикация ратовала за Весту (дескать, шуба подождет!), то сейчас цель игры противоположная: собрать аргументы в пользу покупки шубы ценой отказа от Лады.

А тем, кто не мыслит жизни без машины, хочется напомнить: приобретение шубы не освобождает вас от приобретения автомобиля — куда же без него?

Хорошего настроения, коллеги!