Когда шуба важнее, чем Лада Веста

Продолжая празднично-автомобильную тему, пытаемся всерьез подумать о том, почему покупка новой шубы лучше, чем приобретение Лады Весты.

LADA Vesta
LADA Vesta

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Почему Лада Веста нужнее новой шубы (мысли мужчин)

«Ничто так не радует женщину, как неудачная шуба у знакомой».

Юмор из Сети

Новогодняя ночь, к сожалению, прошла, и до следующей почти год. Но настроение пока что несерьезное — рассуждать о распределении моментов в дифференциалах совсем не хочется.

В итоге коллективные чертоги разума породили тему-римейк про Ладу Весту и шубу. Если новогодняя публикация ратовала за Весту (дескать, шуба подождет!), то сейчас цель игры противоположная: собрать аргументы в пользу покупки шубы ценой отказа от Лады.

Когда шуба важнее, чем Лада Веста

А тем, кто не мыслит жизни без машины, хочется напомнить: приобретение шубы не освобождает вас от приобретения автомобиля — куда же без него?

Хорошего настроения, коллеги!

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  • Если Лада Веста (или любой другой автомобиль) у вас уже есть, рекомендуем дополнительно его утеплить. Оригинальное «Автотепло» из Челябинска сохранит тепло, а значит и ресурс двигателя, уменьшит время прогрева, сбережет топливо. Любителям долгих поездок стоит задуматься об установке щеток стеклоочистителя с подогревом — они не дадут набраться ледяной корке, быстрее отогреют лобовое стекло.

Когда шуба важнее, чем Лада Веста
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Отзывы о LADA Vesta (20)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Внешний дизаин

Недостатки:

Проклятый ВАЗ.......

Комментарий:

Устал от поломок за полтора года. До нее был Лексус RX В нее столько не вкладывал. Коробка АМТ Г......но Заменил диск сцепления и корзину через 15тыс те-же проблемы. Пластик от дверей отходит, ходовая хрустит, Ремонт и компьютерная диагностика только через дилера. НЕНАВИЖУ ВАЗ. Сегодня последняя ...

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