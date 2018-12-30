Когда шуба важнее, чем Лада Веста

Материалы по темеПочему Лада Веста нужнее новой шубы (мысли мужчин)
«Ничто так не радует женщину, как неудачная шуба у знакомой».
Юмор из Сети
Новогодняя ночь, к сожалению, прошла, и до следующей почти год. Но настроение пока что несерьезное — рассуждать о распределении моментов в дифференциалах совсем не хочется.
В итоге коллективные чертоги разума породили тему-римейк про Ладу Весту и шубу. Если новогодняя публикация ратовала за Весту (дескать, шуба подождет!), то сейчас цель игры противоположная: собрать аргументы в пользу покупки шубы ценой отказа от Лады.
А тем, кто не мыслит жизни без машины, хочется напомнить: приобретение шубы не освобождает вас от приобретения автомобиля — куда же без него?
Хорошего настроения, коллеги!
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- Если Лада Веста (или любой другой автомобиль) у вас уже есть, рекомендуем дополнительно его утеплить. Оригинальное «Автотепло» из Челябинска сохранит тепло, а значит и ресурс двигателя, уменьшит время прогрева, сбережет топливо. Любителям долгих поездок стоит задуматься об установке щеток стеклоочистителя с подогревом — они не дадут набраться ледяной корке, быстрее отогреют лобовое стекло.
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