Викторина на знание принципов действия различных систем автомобиля привела к ожесточенным спорам читателей «За рулем». Эксперт ЗР ответил оппонентам, несогласным с формулировкой о положении поршней после остановки двигателя.

В викторине про законы физики вы задали некорректный вопрос: «В каком положении останавливаются поршни?». Хорошо известно, что это всегда происходит только в двух точках — и на маховике видны только два места, откуда начинает работать стартер.

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Напомним, вопрос формулировался так: «Поршни двигателя внутреннего сгорания после останова могут находиться в произвольном положении. При каком их расположении в четырехцилиндровом двигателе нагрузка стартера в начальный момент будет наименьшей?»

Ошибки нет. Двигатель может остановиться практически в любом положении, всё зависит от его температуры и степени износа. Обычно это происходит примерно в середине такта сжатия, - но речь идет не о точке, а о целом участке венца маховика. Ведь, как правило, изношены не один-два зуба, а десять-двенадцать. Впрочем, и на остальных зубьях есть следы хотя бы нескольких зацеплений.

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