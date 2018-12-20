Простой тест от ЗР поможет справиться с зимней проблемой, не нарушив при этом ПДД.

Прошел снегопад, и дорогу еще не чистили. Правый ряд занят. Вы двигаетесь по трамвайным путям попутного направления, которые не отделены конструктивно от проезжей части, и настигаете неисправный трамвай. Вам необходимо перестроиться в правый ряд, но колеса угодили в колею, которая образовалась на рельсах. Автомобиль вас не слушается. Получается как в песне Владимира Высоцкого: «Я цели намечал свои на выбор сам, а вот теперь из колеи не выбраться...». Как вы будете действовать в такой ситуации?

Предлагаем выбрать одно из предлагаемых решений, которое подсказывает вам ваш водительский опыт, и проголосовать. А оценку всех вариантов ответов мы дадим на следующей странице.