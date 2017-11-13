Мотор работает неровно: плохо заводится, неохотно разгоняет машину, «дрожит», расходует много топлива... Одна из возможных причин — «неучтенный» воздух в системе впуска. Эксперты ЗР рассказывают и показывают, как сделать дымогенератор для проверки системы на герметичность из подручных материалов — это бюджетно и просто.

Лишний воздух

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Залог здоровья вашего автомобиля — герметичность его систем, в том числе впускной системы двигателя. Часто герметичность нарушается из-за того, что за время эксплуатации высыхают и трескаются различные резиновые уплотнители. Если через такие прокладки, находящиеся на впуске, в систему поступает неучтенный воздух, появляется «болезнь», которую довольно сложно диагностировать.

Сложно, но можно, если не игнорировать ряд симптомов подсоса воздуха во впуске: трудности запуска двигателя, перебои в его работе при разгоне и торможении, стук клапанов при разгоне, непривычно большой расход топлива и, наконец, ошибка «бедная смесь». С поиском же мест, в которых нарушена герметичность системы, все гораздо интереснее.

В автосервисах для этой цели используют специальные дым-машины, или дымогенераторы, подавая дым во впуск двигателя. Он-то и помогает выявлять негерметичные соединения, просачиваясь через них. Однако эти машины достаточно дорогие. К счастью автолюбителей, аналог дымогенератора можно изготовить самостоятельно.

Дешево, надежно и практично

Мы не стали собирать подобное устройство, а нашли его в интернете: девайс, работающий по принципу дым-машины, придумал умелец из Ульяновской области. Изобретение дешевое, достаточно примитивное, но очень полезное.

Устройство собрано из подручных материалов и состоит из двух соединяющихся между собой частей. Первая — кусок трубы с краном, к которому подходит прозрачный шланг со штуцером на конце, вторая — мундштук с резьбовой втулкой и также со шлангом. В мундштук вставляется сигарета, которая прикуривается и создает дым. Обе части устройства соединяются и закручиваются. Шланг, отходящий от крана, подключается к запаске или колесу автомобиля. Это удобно, так как не нужно искать дополнительный ресивер. Кран приоткрывается, а шланг, идущий от мундштука, подключается, например, к пустому трубопроводу.

Девайс в деле

Прежде чем проводить диагностику впускной системы, необходимо подготовить двигатель. Снимаем патрубок с воздушного фильтра и заодно убираем крышку последнего — для наглядности. На патрубок поставим заглушку со штуцером. Так будет удобно контролировать выход дыма.

Воздух, необходимый для работы нашего нехитрого приспособления, возьмем из колеса автомобиля. Сначала убедимся, что кран на устройстве закрыт, иначе мы потратим воздух впустую. Прикручиваем штуцер на шланге, отходящем от крана, к колесному вентилю. Подавать дым в систему, чтобы выяснить, где нарушена герметичность, можно через любой вакуумный шланг системы. В данном случае лучше всего подойдет шланг с вакуумного усилителя. Приступаем непосредственно к диагностике.

Вставляем сигарету в мундштук, поджигаем ее, скручиваем обе части устройства. Слегка приоткрываем кран, чтобы сигарета не потухла. Убеждаемся, что дым идет. Вставляем шланг девайса в выбранный шланг на автомобиле. И ждем, пока дым поступит в систему. Из заглушки на патрубке воздушного фильтра пошел дым, зажимаем ее... и видим, как дым появляется где-то в районе второго цилиндра. Спустя некоторое время дыма становится заметно больше, он валит из-под корпуса датчика абсолютного давления. Вероятно, именно там подсохла прокладка и теперь пропускает воздух. Это и есть причина неисправности. Мы нашли негерметичность!

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Обнаружить места, через которые во впуск просачивается воздух, легко с помощью самодельного дымогенератора. Устройство простое и дешевое, а работа несложная. Но это тот случай, когда незначительные вложения времени и средств избавляют от крупных затрат в будущем.

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