Раритеты, достойные места в гараже коллекционера, вполне бодрые спорткары и прочий эксклюзив за вменяемые деньги — на просторах интернета отыщется еще и не такое!

Материалы по теме Дюжина автомобилей с пробегом, которые невозможно продать

Получив редакционное задание подготовить эту подборку, я не стал уточнять, какую именно Ладу имел в виду главный редактор сайта. Самый доступный автомобиль из Тольятти — Гранта в комплектации Standart за 419 900 рублей. Самый дорогой — XRAY Cross: если выбрать машину в исполнении Luxe Prestige и окрасить в металлик — ценник перевалит за 900 000 рублей. От этой печки и будем плясать.

Очень важный момент еще и вот в чем: анализируя предложения вторичного рынка, я осознанно отбросил откровенный хлам. Все автомобили в этой подборке чисты юридически, а их заявленный пробег не превышает 85 000 км. Хотя соблазн включить в галерею абсолютно живой ГАЗ-14 Чайка с «кривыми» документами был очень велик. Если захотите купить — найдете сами.

И если от одной мысли о покупке новой Лады вас клонит в сон — заходите и листайте нашу подборку.