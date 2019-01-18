Получив редакционное задание подготовить эту подборку, я не стал уточнять, какую именно Ладу имел в виду главный редактор сайта. Самый доступный автомобиль из Тольятти — Гранта в комплектации Standart за 419 900 рублей. Самый дорогой — XRAY Cross: если выбрать машину в исполнении Luxe Prestige и окрасить в металлик — ценник перевалит за 900 000 рублей. От этой печки и будем плясать.
Очень важный момент еще и вот в чем: анализируя предложения вторичного рынка, я осознанно отбросил откровенный хлам. Все автомобили в этой подборке чисты юридически, а их заявленный пробег не превышает 85 000 км. Хотя соблазн включить в галерею абсолютно живой ГАЗ-14 Чайка с «кривыми» документами был очень велик. Если захотите купить — найдете сами.
И если от одной мысли о покупке новой Лады вас клонит в сон — заходите и листайте нашу подборку.
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- Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).
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