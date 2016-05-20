Щетка, знай свое место! Совет аккуратного автомобилиста

СВОЕ МЕСТО
Ю. Едунов, Екатеринбург
Необходимый аксессуар зимой — щетка для очистки снега. Чтобы зафиксировать ее в багажнике моего седана Kia Rio, я купил два держателя для полипропиленовых труб, просверлил под них отверстия в верхней части внутренней панели багажника и закрепил держатели болтами М6. Щетка легко защелкивается, а при необходимости свободно снимается. Теперь она всегда на своем месте.
Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.
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Фото: Ю. Едунов
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