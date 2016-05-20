Щетка, знай свое место! Совет аккуратного автомобилиста

Идея читателя «За рулем», позволяющая удобно закрепить в багажнике щетку для очистки снега, пригодится многим водителям.

СВОЕ МЕСТО

Ю. Едунов, Екатеринбург

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Необходимый аксессуар зимой — щетка для очистки снега. Чтобы зафиксировать ее в багажнике моего седана Kia Rio, я купил два держателя для полипропиленовых труб, просверлил под них отверстия в верхней части внутренней панели багажника и закрепил держатели болтами М6. Щетка легко защелкивается, а при необходимости свободно снимается. Теперь она всегда на своем месте.

Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: Ю. Едунов

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