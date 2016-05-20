Щетка, знай свое место! Совет аккуратного автомобилиста Идея читателя «За рулем», позволяющая удобно закрепить в багажнике щетку для очистки снега, пригодится многим водителям. Забытая модель АВТОВАЗа — она и сегодня выглядит актуально Вазовский концепт Рапан, показанный на Парижском автосалоне в 1998 году, был электрическим. Жаль, что он так и остался концептом. Не машина, а просто пушка! — почему я выбрал Volkswagen Polo «За рулем» начинает серию рассказов читателей о машинах, на которых они сейчас ездят. Первая публикация — от Романа из Екатеринбурга о его Polo. Теперь он все знает о приятных «фишках» новой модели, ее мелких недостатках и о том, почему этот отличный автомобиль до «машины мечты» все же немного недотягивает.