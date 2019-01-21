За что могут оштрафовать водителя альтернативного транспорта?

ПРАВА НА САМОКАТ
В последнее время много говорят про ПДД для гироскутеров, электросамокатов и моноколес. Какие будут правила? Будут ли штрафы? Могут ли оштрафовать уже сейчас?
Егор, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Гироскутер и моноколесо с точки зрения дорожного движения не относятся к транспортным средствам. Следовательно, лица, пользующиеся ими, приравниваются к пешеходам и должны выполнять относящиеся к ним нормы и правила. Ответственность за их несоблюдение установлена частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ: предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей.
Что касается электросамоката, то, если его электродвигатель имеет номинальную максимальную мощность в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, он подпадает под определение мопеда. Для управления им необходимо водительское удостоверение (как минимум категории М), а при эксплуатации придется соблюдать относящиеся к мопедам и их водителям нормы и правила, включая возрастные ограничения на получение права управления лицами (не моложе 16 лет согласно федеральному закону «О безопасности дорожного движения»), запрет на управление в состоянии опьянения, запрет на езду по тротуарам и другим элементам пешеходной инфраструктуры (Правила дорожного движения) и проч. Ответственность за их нарушение регламентируется 12‑й главой КоАП РФ
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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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