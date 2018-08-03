Гироскутеры, сегвеи, моноколеса и электросамокаты пропишут в ПДД

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал разработать правила передвижения на гироскутерах, сегвеях, моноколесах и других новомодных транспортных средствах. По его мнению, бесконтрольное распространение такой техники угрожает безопасности пешеходов.

Осенью прошлого года «За рулем» рассказывал о том, что МВД, Минтранс и Открытое правительство планируют взять под контроль оборот гироскутеров, сегвеев и моноколес, так как их водители стали часто попадать в ДТП. В законе такая техника не прописана, следовательно привлечь к ответственности владельцев очень сложно. С тех пор ни о каких подвижках на этом поприще не было слышно, а между тем популяция вышеупомянутых транспортных средств в российских городах стремительно растет. Особенно резко в этом году прибавили электросамокаты (появились даже сервисы краткосрочной аренды), которые регулярно выезжают на дороги общего пользования и несутся по ним с весьма приличной скоростью, особенно под горку — в общем, потенциальный источник опасности.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов на этой неделе заострил внимание на проблеме малых электрических транспортных средств. По его мнению, они мешают пешеходам и для владельцев такой техники давно пора разработать правила передвижения:

«Не надо сходить с ума и думать, что в городе можно на сегвее или гироскутере спокойно разъезжать, распихивая людей. Надо выработать правила поведения людей на этих девайсах. То, как это происходит сейчас, никуда не годится!» — цитирует слова депутата Агентство городских новостей «Москва».

Конкретных предложений по упорядочиванию движения гироскутеров, сегвеев, моноколес и электросамокатов Милонов не озвучил — этим, очевидно, должны заняться профильные ведомства. Вряд ли какие-либо правила появятся в этом году, так что текущий сезон любители подобной техники могут докатывать спокойно и безнаказанно.

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