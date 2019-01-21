10 лет спустя: модели, которых родная мать не признает

Стандартный жизненный цикл одного поколения автомобиля — пять-шесть лет, причем за это время машина еще успевает подвергнуться рестайлингу. Есть исключения: удачные версии держатся на конвейере дольше, а провалившиеся автопроизводитель поскорее заменяет новым. В нашей фотогалерее несколько автомобилей, которые за десять лет изменились до неузнаваемости, и ни о какой преемственности в дизайне и говорить не приходится. Что называется, родная мать не признает.
- В прошлом году совершивший дизайнерский переворот в Hyundai и Kia Петер Шрайер объявил о своем уходе на пенсию.
- Посмотрите, какие серийные автомобили выглядят круче концептов, по мотивам которых они сделаны.
Фото: «За рулем» и компании-производители
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