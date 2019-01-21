10 лет спустя: модели, которых родная мать не признает

Соцсети захватил флешмоб #10yearschallenge: люди постят собственные фотографии десятилетней давности и свежие, этого года. «За рулем» решил посмотреть, как за это время изменился облик некоторых моделей автомобилей. А заодно и самого журнала.

Стандартный жизненный цикл одного поколения автомобиля — пять-шесть лет, причем за это время машина еще успевает подвергнуться рестайлингу. Есть исключения: удачные версии держатся на конвейере дольше, а провалившиеся автопроизводитель поскорее заменяет новым. В нашей фотогалерее несколько автомобилей, которые за десять лет изменились до неузнаваемости, и ни о какой преемственности в дизайне и говорить не приходится. Что называется, родная мать не признает.

10 лет спустя: модели, которых родная мать не признает

Фото: «За рулем» и компании-производители
10 лет спустя: модели, которых родная мать не признает
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые