Цены на бензин, гаишники, ведра с болтами ну и — куда ж от него деться! — #10yearschallenge.

Согласно Википедии, интернет-мем — ни много ни мало медиаобъект. Чаще всего самые остроумные и ироничные из них получают широкое распространение благодаря форумам, соцсетям, блогам и мессенджерам. В большинстве случаев установить автора создания того или иного мема не представляется возможным: они настолько быстро распространяются, что непонятно, кто первым опубликовал смешную картинку.

Мы отобрали девять мемов, которые попались нам на глаза за последнюю неделю. Не факт, что все они свежие, так как порой «медиаобъект» за год успевает облететь весь интернет и вернуться туда, откуда был запущен.

Мы тоже приобщились к флешмобу #10yearschallenge и показали, как за это время изменился облик некоторых моделей автомобилей. А заодно и самого журнала. Что у нас получилось? Смотрите тут.

Фото: ВКонтакте, Facebook. Twitter