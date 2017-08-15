По правде говоря, идея использовать смартфон именно как элемент головного устройства витала в воздухе давно, и некоторые производители даже пытались воплотить ее в жизнь. Так появились, например, Sony XSP-N1BT или Philips CMD310/05. Но эти попытки не получили развития как минимум по трем простым причинам: ограниченная функциональность, не самое удобное управление и небольшое количество поддерживаемых смартфонов. Так что с ними революции не произошло. Так, мелкие волнения. Pioneer SPH-10BT в этом смысле выглядит действительно круто, да и с поддержкой смартфонов у него проблем уже нет — он легко сработается и с Android, и iPhone.

Как это работает?

По своей сути сам Pioneer SPH-10BT является «телом» головного устройства. В нем есть радиотюнер, Bluetooth-модуль и USB-вход. Ну и, разумеется, встроенный 4-канальный усилитель, как у любой обычной магнитолы. Смартфон же является не просто «лицом», но и вообще его «головой» — помимо того что он становится полноценным источником, на него возлагается всё управление автомобильной медиасистемой.





В сложенном положении аппарат выглядит лаконично — лишь несколько кнопок, USB-разъем под крышкой и небольшой символьный дисплей. Чтобы привести держатель смартфона в рабочее положение, нужно снять переднюю панель (это делается как в любой другой магнитоле), потянуть его на себя и повернуть вверх. Держатель позволяет использовать смартфон шириной до 87 мм — иными словами, всё, что не является планшетом.





Для работы с Pioneer SPH-10BT на смартфоне должно быть приложение Pioneer Smart Sync, его можно установить из Google Play или AppStore бесплатно и буквально за пару минут. Именно оно и становится «лицом» головного устройства. Интерфейс универсален — смартфон можно располагать как вертикально, так и горизонтально. «Общение» с аппаратом происходит через Bluetooth-соединение. Смартфон можно оставить как есть, подключить его к отдельному заряднику или же использовать для этого разъем USB самого Pioneer.





Впрочем, USB-разъем можно использовать и по своему основному назначению — воспроизводить музыку с флешки. Кроме традиционных аудиоформатов (MP3, WMA, AAC, WAV) Pioneer SPH-10BT в таком режиме работы поддерживает еще и lossless-формат FLAC. Разумеется, музыку можно воспроизводить и с самого смартфона. Радиотюнер, согласно концепции «всё через единый интерфейс», тоже управляется через приложение Smart Sync.





Отдельный важный момент — навигация. Smart Sync видит, какие навигационные приложения установлены на смартфоне, и предлагает выбрать используемое по умолчанию. Оперативно переключаться между музыкальным плеером или тюнером и навигацией можно простым нажатием кнопок на панели аппарата. Музыка при работе навигации продолжает играть и прерывается лишь для навигационных подсказок.









К слову, кнопками же можно в одно нажатие возвратиться в меню, прочитать поступившее на телефон сообщение, быстро перейти к меню телефонных вызовов или, к примеру, запустить режим голосового управления. Нажав ее, можно дать команду найти песню, проложить маршрут в навигации, позвонить и т. д.





Еще одна интересная фича Pioneer SPH-10BT — работа с опциональным модулем парктроников Pioneer ND-PS1. При его подключении в программе активизируется специальный режим, и при включении задней передачи информация с парктроников будет выводиться прямо на экран смартфона.









А что со звуком?

Согласитесь, было бы странно, если бы Pioneer, сделав такой интересный аппарат, оставил звучание на уровне какой-нибудь простой «штатки». Так что со звуковыми настройками у него тоже полный порядок.

Настройки ориентированы на традиционные аудиосистемы с фронтальными, тыловыми динамиками и сабвуфером — можно с использованием собственных усилителей головного устройства, а можно и с отдельными, для них предусмотрены две пары RCA-выходов. Всё настраивается предельно наглядно.

Во-первых, доступны временные задержки (функция Time Alignment) и фильтры верхних и нижних частот. Это базовые настройки, которые обычно приходится выставлять лишь единожды после установки головного устройства. Задержки позволяют очень гибко настраивать «звуковое пространство», а фильтры в данном случае — идеально согласовать сабвуфер с акустикой. Кажется сложным? Не переживайте, можно зайти в меню Easy Sound Fit и просто выбрать точку прослушивания и тип автомобиля — компактный, средний, внедорожник и т. д., и Pioneer всё сам настроит за вас. Во-вторых, эквалайзер. В нем заявлена аж 31 полоса регулирования, но настраивать отдельно уровень каждой из них не придется. Можно просто провести пальцем по экрану, «нарисовав» кривую АЧХ — настройка в одно касание в самом буквальном смысле. Ну или можно снова пойти по простому пути и выбрать один из предустановленных вариантов настройки. В-третьих, можно немного «украсить» звук. Например, включение Live Simulation привносит в звучание легкие пространственные эффекты. Между прочим, работает корректно и действительно делает звучание интереснее. Или еще более интересная фича — Super Todoroki Sound. Это динамическая обработка звука по сложному алгоритму, которая делает звучание более насыщенным и повышает разборчивость — при фоновом дорожном шуме это весьма и весьма полезно.

Брать или не брать?

Если вас хоть раз посещала мысль сделать смартфон источником для вашей автомобильной аудиосистемы, то ответ однозначный — брать. Тем более что Pioneer предложил для этого очень рациональный и технически изящный способ. Судите сами: вдобавок к традиционным источникам — радиотюнеру и USB-флешке — вы добавляете воспроизведение музыки со смартфона и навигацию, причем управляете всем этим через единый и весьма удобный интерфейс в виде приложения Pioneer Smart Sync. Все основные функции можно быстро вызывать простым нажатием на кнопки прямо на панели аппарата или даже голосовыми командами. Фактически вы получаете крутую по своим возможностям мультимедийную систему с навигацией и серьезными звуковыми настройками, после которых про штатные головные устройства даже вспоминать не захочется. И всё это, заметьте, за очень разумные деньги.