Mitsubishi > Eclipse Cross

Никита, 30 лет: Я вижу капот!
Удивительно, но, сидя за рулем, я вижу капот. Обычно-то в современных машинах он покатый, его не видно.
Обзорность у автомобиля хорошая — к зеркалам никаких вопросов нет. Визуально было бы гораздо приятней, если бы центральный экран был повернут к водителю. Мелочь, но все же...
В собственной машине мне очень не хватает индикатора мертвых зон — здесь он есть. Удобно то, что на экран выводятся траектории, которые показывают, куда я поворачиваю руль, — хороший помощник во время парковки.
Машина отлично подрывается с места, на низких оборотах двигатель очень хорошо тянет, бодро набирает. Я думал, что вариатор будет «овощить», но все нормально! С двигателем он сочетается хорошо: как машина едет, меня устраивает.
Думаю, что целевая аудитория этого автомобиля — либо молодые люди в возрасте до 35 лет, либо женщины. Исключительно городской кроссовер.
Наталья, 39 лет: Внутри — как дома
Первое, на что обращаешь внимание, — это хорошие дворники, качественно убирают грязь со стекла. Сиденья очень удобные: под себя отрегулируешь и сидишь высоко, даже выше, чем можно, наверное. Монитор удобно расположен: все видно и не нужно смотреть вниз.
Достаточно мягкая подвеска. Автомобиль быстро разгоняется.
Мне почему-то кажется, что эта машина больше женская. Она еще красивая, конечно, особенно в красном исполнении. А внутри — как дома: все под рукой.
Григорий, 37 лет: Сижу как в самолете
Автомобиль достаточно плавно реагирует на педаль газа. При этом радует отклик на нажатие акселератора: я думал, что 1,5-литровый движок не потянет.
Хорошая обзорность: через зеркала и лобовое стекло все прекрасно видно. Отличная шумоизоляция! Немного слышно мотор и — понятное дело — шорох шин.
Приятное ощущение от панорамной крыши: она дает чувство пространства над головой. Сидишь как в кокпите самолета.
В целом — качество материалов, функционал автомобиля мне очень понравились. Он действительно классно рулится: отзывчивый мотор, вариатор. Все те приятные моменты, за которые я люблю Mitsubishi, остались.
И главное — сохранились драйверские повадки. Получился добротный автомобиль на крепкую четверку с дальнейшей перспективой развития. Молодцы!
Владимир: Чувствительная педаль
Подвеска интересно проходит препятствия — так, как надо, не жестко и не мягко. Педаль газа очень чувствительная, но ее хотелось бы подвесить на более жесткой пружине, чтобы она не так легко ходила.
Радует дизайн автомобиля! Большинство конкурентов в этом ценовом диапазоне выглядят так себе, а тут другое дело! Сочетание Х-образных форм элементов бампера, плавно перетекающих в заднюю часть автомобиля, смотрится интересно, свежо и современно.
В автомобиль удобно садиться, удобно из него выходить. И у него комфортная погрузочная высота багажника.
Николай, 27 лет: Слишком вызывающая для меня
Машина — не для такого габаритного и рослого водителя, как я, а вот для жены было бы в самый раз. Селектор удобный, руль ухватистый. Проекционный дисплей — прикольная штука. Подвеска достаточно собранная, как мячик. Материалы отделки качественные. Звук мотора интересный, с претензией. Коробка мягко переключает — это хорошо.
А вообще, Eclipse для меня — это что-то из детства. У нас во дворе был один из первых автомобилей, пацаны ходили смотреть на него толпами, как на чудо какое-то!
Машина прикольная, необычная, но для меня — слишком вызывающая.
Из плюсов могу отметить хорошую управляемость, собранную подвеску. Очень понравился руль. Много всяких электронных помощников и экранчиков. Думаю, это хороший вариант для молодой семьи или креативного человека, который хочет выделиться из толпы, не любит банальность.
Екатерина, 38 лет: Пять минут на адаптацию
Машина плавно трогается и так же тормозит. Нравится, что сверху стеклянный люк: в салоне много света. Это машина, за руль которой можно сесть и сразу поехать. У меня ушло на адаптацию где-то пять минут, но надо делать поправку на то, что это мой первый опыт вождения автомобиля с немеханической коробкой.
Сзади много места для пассажиров: я высокая и отодвинула себе водительское кресло на то положение, в котором мне комфортно. Перебравшись назад, понимаю, что осталось достаточно много места.
В целом впечатление очень положительное, буду рассматривать эту модель в качестве следующей своей машины.
- Раньше мы писали про дизайн Mitsubishi Eclipse Cross … про техническую начинку этого кроссовера…и про его практичность.
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