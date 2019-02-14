Mitsubishi > Eclipse Cross

Недавно «За рулем» предложил читателям оценить новый кроссовер. …И был удивлен, насколько активно вы захотели порулить. Значит, мы эти эксперименты продолжим с другими моделями, а сейчас — рассказ шести тестировщиков про Эклипс Кросс.

Никита, 30 лет: Я вижу капот!

Удивительно, но, сидя за рулем, я вижу капот. Обычно-то в современных машинах он покатый, его не видно.

Обзорность у автомобиля хорошая — к зеркалам никаких вопросов нет. Визуально было бы гораздо приятней, если бы центральный экран был повернут к водителю. Мелочь, но все же...

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В собственной машине мне очень не хватает индикатора мертвых зон — здесь он есть. Удобно то, что на экран выводятся траектории, которые показывают, куда я поворачиваю руль, — хороший помощник во время парковки.

Машина отлично подрывается с места, на низких оборотах двигатель очень хорошо тянет, бодро набирает. Я думал, что вариатор будет «овощить», но все нормально! С двигателем он сочетается хорошо: как машина едет, меня устраивает.

Думаю, что целевая аудитория этого автомобиля — либо молодые люди в возрасте до 35 лет, либо женщины. Исключительно городской кроссовер.

Наталья, 39 лет: Внутри — как дома

Первое, на что обращаешь внимание, — это хорошие дворники, качественно убирают грязь со стекла. Сиденья очень удобные: под себя отрегулируешь и сидишь высоко, даже выше, чем можно, наверное. Монитор удобно расположен: все видно и не нужно смотреть вниз.

Достаточно мягкая подвеска. Автомобиль быстро разгоняется.

Мне почему-то кажется, что эта машина больше женская. Она еще красивая, конечно, особенно в красном исполнении. А внутри — как дома: все под рукой.

Григорий, 37 лет: Сижу как в самолете

Автомобиль достаточно плавно реагирует на педаль газа. При этом радует отклик на нажатие акселератора: я думал, что 1,5-литровый движок не потянет.

Хорошая обзорность: через зеркала и лобовое стекло все прекрасно видно. Отличная шумоизоляция! Немного слышно мотор и — понятное дело — шорох шин.

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Приятное ощущение от панорамной крыши: она дает чувство пространства над головой. Сидишь как в кокпите самолета.

В целом — качество материалов, функционал автомобиля мне очень понравились. Он действительно классно рулится: отзывчивый мотор, вариатор. Все те приятные моменты, за которые я люблю Mitsubishi, остались.

И главное — сохранились драйверские повадки. Получился добротный автомобиль на крепкую четверку с дальнейшей перспективой развития. Молодцы!

Владимир: Чувствительная педаль

Подвеска интересно проходит препятствия — так, как надо, не жестко и не мягко. Педаль газа очень чувствительная, но ее хотелось бы подвесить на более жесткой пружине, чтобы она не так легко ходила.

Радует дизайн автомобиля! Большинство конкурентов в этом ценовом диапазоне выглядят так себе, а тут другое дело! Сочетание Х-образных форм элементов бампера, плавно перетекающих в заднюю часть автомобиля, смотрится интересно, свежо и современно.

В автомобиль удобно садиться, удобно из него выходить. И у него комфортная погрузочная высота багажника.

Николай, 27 лет: Слишком вызывающая для меня

Машина — не для такого габаритного и рослого водителя, как я, а вот для жены было бы в самый раз. Селектор удобный, руль ухватистый. Проекционный дисплей — прикольная штука. Подвеска достаточно собранная, как мячик. Материалы отделки качественные. Звук мотора интересный, с претензией. Коробка мягко переключает — это хорошо.

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А вообще, Eclipse для меня — это что-то из детства. У нас во дворе был один из первых автомобилей, пацаны ходили смотреть на него толпами, как на чудо какое-то!

Машина прикольная, необычная, но для меня — слишком вызывающая.

Из плюсов могу отметить хорошую управляемость, собранную подвеску. Очень понравился руль. Много всяких электронных помощников и экранчиков. Думаю, это хороший вариант для молодой семьи или креативного человека, который хочет выделиться из толпы, не любит банальность.

Екатерина, 38 лет: Пять минут на адаптацию

Машина плавно трогается и так же тормозит. Нравится, что сверху стеклянный люк: в салоне много света. Это машина, за руль которой можно сесть и сразу поехать. У меня ушло на адаптацию где-то пять минут, но надо делать поправку на то, что это мой первый опыт вождения автомобиля с немеханической коробкой.

Сзади много места для пассажиров: я высокая и отодвинула себе водительское кресло на то положение, в котором мне комфортно. Перебравшись назад, понимаю, что осталось достаточно много места.

В целом впечатление очень положительное, буду рассматривать эту модель в качестве следующей своей машины.