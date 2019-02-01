10 лучших автомемов недели (по версии «За рулем»)

Кольца, о которых думают мужчины, гаишники-дети, лошадь в красном авто и — бонус — гонщики Формулы-1 снова в школе.

Мы снова пролистали ленты всех соцсетей, прочитали все блоги и форумы и отобрали мемы, на наш взгляд, самые смешные. Предупреждаем: некоторые из них могут оказаться «баянами», то есть неновыми, уследить за «путешествиями» тех или иных «медиаобъектов» проблематично.

10 лучших автомемов недели (по версии «За рулем»)

  • С предыдущей подборкой автомемов можно ознакомиться здесь.
  • Мы приобщились к флешмобу #10yearschallenge и показали, как за это время изменился облик некоторых моделей автомобилей. А заодно и самого журнала. Что у нас получилось? Смотрите тут.

Фото: ВКонтакте, Instagram, Twitter

10 лучших автомемов недели (по версии «За рулем»)
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