УТЕПЛИТЕЛЬ С КРЫЛЬЯМИ
А. Шагалов, Бийск
Придумал, как недорого и довольно эстетично утеплять зимой моторный отсек автомобиля. Вырезаю из фольгированного утеплителя толщиной 6–8 мм кусочки определенной длины и ширины с «крылышками» на концах и вставляю их в решетку бампера.
Фольгированная сторона не намокает и легко моется. Установка и снятие не занимают много времени, следов на бампере после демонтажа не остается. По необходимости можно закрыть все отверстия в решетке или только часть.
Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.
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Фото: А. Шагалов
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