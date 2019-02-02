Читатель «За рулем» предложил оригинальный способ сохранения тепла в двигателе.

УТЕПЛИТЕЛЬ С КРЫЛЬЯМИ

А. Шагалов, Бийск

Придумал, как недорого и довольно эстетично утеплять зимой моторный отсек автомобиля. Вырезаю из фольгированного утеплителя толщиной 6–8 мм кусочки определенной длины и ширины с «крылышками» на концах и вставляю их в решетку бампера.

Фольгированная сторона не намокает и легко моется. Установка и снятие не занимают много времени, следов на бампере после демонтажа не остается. По необходимости можно закрыть все отверстия в решетке или только часть.

Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.

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Фото: А. Шагалов