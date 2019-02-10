Обзор самых дешевых видеорегистраторов бурно обсуждался на форуме «За рулем». На вопрос читателя по функционалу гаджета отвечает эксперт ЗР.

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В материале «Сколько не жалко» о видеорегистраторах (сравнительный тест устройств со стартовой ценой до 4500 рублей. — Прим. ред.) не сказано про наличие или отсутствие системы GPS у тестируемых приборов. Считаете ли вы такую опцию обязательной?

В указанных моделях GPS-модуля нет. Они относятся к бюджетной категории, в которой наличие GPS скорее исключение, нежели правило.

Польза от GPS-модуля — только в возможности предупреждать о камерах фиксации нарушений, если в гаджет загружена база данных.

Несколько лет назад, внедряя европротокол для оформления мелких ДТП, страховщики говорили об обязательной фиксации обстоятельств аварии на устройства с определением местоположения. По факту же оказалось, что для получения стандартного возмещения в размере 100 тысяч рублей достаточно фотосъемки, а максимальные 400 тысяч по европротоколу не платят в принципе.

В такой ситуации ни координаты, ни индикацию скорости, показывающую, что в момент ДТП вы не превышали лимит, в рассмотрение могут не принять. Ведь видеорегистраторы не являются сертифицированными устройствами для измерения скорости и координат.

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