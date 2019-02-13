Кожаный салон выглядит красиво и дорого. Но это ненадолго, если его не беречь. И речь не про то, что надо запретить садиться в машину детям, животным и неаккуратным взрослым, а о правильном уходе за поверхностями. ЗР рассказывает, как делать это максимально бюджетно.

Береги с нову

Материалы по теме Кожа или ткань — какая обивка салона лучше?

Уход за обшивкой из кожи и кожзама в салоне автомобиля гарантированно сохраняет ее внешний вид, защищая материал от протирания и растрескивания. Поэтому обрабатывать кожаный салон нужно периодически.

Сегодня на рынке автокосметики составов для ухода за кожаными поверхностями салона в избытке. Ассортимент средств, которые предлагают производители, впечатляет не меньше разброса цен на них. При этом существует простой, очень бюджетный, а главное проверенный и надежный способ уберечь кожу в салоне автомобиля от пересыхания.

Средство, которое в этом поможет, продается в каждой аптеке и стоит меньше 100 рублей. Это обыкновенное касторовое масло! Оно подходит для обработки сидений и деталей салона, обшитых кожей любого типа. Мы покажем, как это масло использовать.

Блестящая идея

Для обработки кожаных поверхностей нам кроме собственно касторового масла понадобится небольшая салфетка. Натираем маслом, например, кожаный руль — именно на нем при эксплуатации раньше всего появляются потертости и трещины. Наносим состав на салфетку и начинаем аккуратно втирать. Обратите внимание, что пластиковые детали мы намеренно обходим, так как пластик масло не впитывает.

Также нужно стараться наносить немного масла, иначе оно будет долго оставаться на поверхностях. Если это все-таки произошло, придется подождать часа полтора-два. За это время касторовое масло полностью впитается. Других хитростей и сложностей тут нет.

Уход за кожаными обшивками в салоне автомобиля необязательно пробивает брешь в бюджете. А значит, процедуру можно, как и положено, проводить регулярно. Это существенно продлит срок службы отделанных кожей поверхностей.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.