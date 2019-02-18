Лучший подарок для мужчины — тот, что выбрал сам мужчина! Предлагаем беспроигрышные варианты, которые разбудят в вас самые брутальные черты характера и самые героические способности.

Эта новинка, бензопила с высоким крутящим моментом двигателя, обеспечит отличную рабочую производительность, а значит добавит вам повод для гордости собой! Заготовка дров, строительные работы, уход за деревьями на участке — выполняйте все это еще быстрее с Husqvarna 120 Mark II. Легкая в использовании бензопила повторяет дизайн и конструкцию профессиональных моделей бензопил Husqvarna.

Антивибрационная система гарантирует комфорт при работе, топливоподкачивающий насос облегчает запуск, система центробежной очистки воздуха Air Injection™ увеличивает межсервисные интервалы обслуживания и моторесурс бензопилы. А двигатель, оснащенный инновационной технологией X-Torq®, экономит потребление топлива до 20% и снижает уровень выхлопов до 70%.

Вторая цепь для работы в любой из комплектаций бензопилы в подарок — приятный бонус, а увеличенный срок гарантии на бензопилы Husqvarna до 2 лет — залог вашей надежной работы!

Рабочий объем цилиндра: 38,2 см3

Мощность: 1,4 кВт/1,9 л.с.

Длина пильной шины (доступна в двух комплектациях): 14”/ 16’’

Масса (без режущего оборудования): 4,85 кг

Рекомендованная розничная цена (две комплектации): 11 490/ 11 690 рублей

Аккумуляторные цепные пилы — тренд техники, инструменты для продвинутых мужчин, которые ценят продуктивность без «заморочек». Husqvarna 120i не нуждается в техобслуживании, обладает высокой мощностью при малом весе и увеличенной продолжительностью работы без подзарядки. К тому же она элементарна в использовании — нажал на кнопку и приступил к работе.

Мощные аккумуляторы Husqvarna с возможностью работы до 3 часов на одной зарядке рассчитаны на длительное использование — до 1500 разрядно-зарядных циклов. Что приятно, такой аккумулятор подходит для всей аккумуляторной техники Husqvarna, а это позволит сэкономить ваш бюджет. Выбирая аккумуляторную цепную пилу Husqvarna, вы получаете работу без проводов, выхлопных газов и шума. А значит, и вы, и ваши соседи точно останутся довольны!

Напряжение аккумулятора: 36 В

Длина пильной шины: 12’’

Масса (без аккумулятора и режущего оборудования): 2,95 кг

Режим savE™ для увеличения времени работы без подзарядки

Рекомендованная розничная цена: 18 990 рублей

Эта флагманская модель моек высокого давления от надежного производителя для требовательных автомобилистов и владельцев дачных участков. Husqvarna PW 460 обеспечивает высокую производительность. Мойка снабжена латунной крышкой насоса и керамическим покрытием поршней для еще большей надежности и длительной эксплуатации. С таким подарком вашему автомобилю обеспечена блестящая репутация!

Мойки высокого давления Husqvarna позволяют использовать для выполнения работы на 80% меньше воды по сравнению с обычным шлангом.

Стоит раз попробовать в деле мойку высокого давления PW 460, и вы с радостью для себя обнаружите, что моющая способность воды, помноженная на ведущие мировые разработки, способна легко решить даже самые сложные задачи.

Максимальное давление: 160 бар

Производительность: 570–650 л/ч

Потребляемая мощность: 3,3 кВт

Длина шланга: 15 м

Масса: 28,4 кг

Рекомендованная розничная цена: 43 990 рублей

Легендарная травокосилка, уже давно завоевавшая доверие владельцев дачных участков, теперь должна завоевать место и в вашем доме.

Малая масса и эргономичная конструкция травокосилки в комбинации с ременной оснасткой делают работу более комфортной. Система Smart Start® обеспечивает быстрый легкий запуск, а инновационный экологичный двигатель E-Tech II — высокую производительность. Для облегчения повторного запуска травокосилка оборудована выключателем с автовозвратом.

Husqvarna 128R укомплектована полуавтоматической триммерной головкой (Tap-n-Go) с кордом, металлическим 4-лопастным ножом, ременной оснасткой на два плеча для более комфортного кошения, защитным кожухом для безопасной работы — всем необходимым для того, чтобы другие оценили ваш серьезный подход к выбору инструментов!

Рабочий объем цилиндра: 28 см3

Мощность: 0,8 кВт/1,1 л.с.

Велосипедные рукоятки

Масса (без режущего оборудования): 5,0 кг

Рекомендованная розничная цена: 15 490 рублей

Роботизированная газонокосилка Husqvarna Automower — находка для тех, кто идет в ногу со временем, хочет всегда иметь ухоженный газон и совсем не тратить на это время.

Интеллектуальная система Husqvarna Automower, заключенная в компактный корпус лаконичного дизайна, самостоятельно организует свою работу от построения маршрута до возвращения на зарядную станцию. Газонокосилка запоминает, какие участки газона уже обработаны, и самостоятельно корректирует маршрут, выбирает режим кошения, учитывая погодные условия, рельеф участка, высоту травы и прочие параметры. Она превосходно справляется с узкими проходами и участками с углом наклона до 25%.

Компактная, легкая и надежная газонокосилка-робот Husqvarna Automower 105 будет заботливо ухаживать за вашим газоном настолько мастерски, что даже соседи не будут замечать, что она работает.

Площадь рабочей зоны: до 600 м²

Среднее время кошения от одной зарядки: 70 мин

Ширина/высота стрижки: 17/ 2–5 см

Масса: 6,7 кг

Рекомендованная розничная цена: 69 990 рублей





