Тема замены резиновых деталей подвески на полиуретановые уже многие годы собирает вокруг себя множество спорщиков. Выдвигаются различные аргументы в пользу того или иного решения.

Сибирский производитель ООО «ПОЛИУРЕТАН» смело заявляет, что готов склонить чашу весов в пользу выбора полиуретановых запчастей собственного производства. Решайте сами: вот аргументы.

Производством полиуретановых компонентов подвески компания занимается более 10 лет и всегда ответственно относится к качеству производимой продукции. Об этом говорит то, что производитель дает на изделия гарантию 1 год, а при установке на собственном автосервисе — 3 года.

Не все знают, что очень важно обеспечить высокое качество литьевой массы полиуретана, из которой изготавливаются изделия. Тут у ООО «Полиуретан» есть свои ноу-хау. Что же это?

1. Специалисты компании разработали собственный состав полиуретана « PU —54».

Здесь pu — первые буквы слова «полиуретан», а цифры 54 — указание на сибирский регион, символ морозоустойчивости и выносливости). Этот состав обеспечивает наилучшие свойства для автозапчастей.

2. На автозапчасти даётся гарантия 1 год .

Даже если деталь была куплена у другого продавца, покупателю достаточно прислать фото возникшей проблемы и любое подтверждение совершения покупки, и производитель вышлет замену.

3. Покупатель получает гарантию морозоустойчивости.

Это особенно важно для большинства российских регионов (детали каждой партии проходят проверку и не теряют своих свойств при воздействии экстремально низких температур).

4. Автозапчасти устойчивы к перепадам температур.

Сайлентблоки и втулки ООО «Полиуретан» прошли проверку в кругосветной экспедиции «Мир наш», выдержав температурные перепады горных массивов Индии, пустынь Африки и Аравии.

5. В багаже компании — собственные конструктивные разработки,

которые во многих случаях позволяют решить проблему с износоустойчивостью «родного» узла.

6. Детали ООО «Полиуретан» обладают повышенной износоустойчивостью.

Они служат в 3–5 раз дольше резины. А по отзывам некоторых потребителей — 5 — 9 лет!

Кроме этого, приобретая детали подвески производства ООО «ПОЛИУРЕТАН», вы гарантированно получаете ещё как минимум 4 преимущества, уверен производитель.

Использование собственного состава полиуретана в запчастях существенно увеличивает срок их службы, так как запчасти устойчивы к воздействию озона — основного фактора старения всех каучуков.

Обеспечивается устойчивость к агрессивным средам — к маслам, бензину, дорожным реагентам; к УФ-излучению.

Высокая упругость — в 2–2,5 раза выше других эластомеров. То есть деталь прекрасно держит форму, что обеспечивает бо́льшую стабильность подвески. А это особенно важно для непростых российских дорог, тем более в зимне-весенний период, когда колеи, наледи и распутица усложняют вождение.

Абразивоустойчивость, или отличная стойкость к истиранию. Это свойство имеет особое значение для сайлентблоков. Вкупе с применением смазки при установке детали это свойство обеспечивает то, что сайлентблоки несменяемо работают в 2–3 раза дольше.

Как убедиться, будут ли работать все эти преимущества в вашем случае?

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