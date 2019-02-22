5 машин с пробегом, которые круче, чем новый Skoda Rapid

Рапид — один из самых практичных автомобилей B-класса. Вот только за новый лифтбек в достойной комплектации придется отдать целый миллион рублей. За эти деньги можно приобрести полноприводный кроссовер или даже машину премиального бренда, правда, неновую. ЗР выбрал самые интересные варианты для семьи и готов их рекомендовать.

Сегодня Skoda Rapid в исполнении Ambition (средний уровень оснащения) с атмосферным 1,6-литровым мотором в 110 л.с. и классическим автоматом стоит почти миллион рублей. А если взять комплектацию побогаче — Style, которая включает в себя почти все возможные опции, да еще сдобрить кое-какими допами, то цена поднимется до отметки в миллион сто. Посмотрим, что можно приобрести за эти деньги на вторичке. И внимание будем уделять именно тем моделям, которые лучше всего подходят на роль семейного автомобиля, коим является и сам Rapid.

Из всех моделей B-класса Skoda Rapid — один из самых семейных автомобилей. Найти ему достойную альтернативу непросто.

Skoda Octavia

Начнем с ближайшей родственницы — Skoda Octavia. За миллион с небольшим можно присмотреть автомобиль не старше двух лет, с минимальным пробегом в 20–40 тысяч километров. Большинство машин на рынке с кузовом лифтбек, но попадаются и универсалы.

Материалы по теме Golf и Octavia против Kia Ceed и Cerato: чья платформа круче

остерегайтесь машин в бедном исполнении — немало таких Октавий служит в такси

Под капотом может встретиться тот же двигатель, что и на Рапиде, — 110-сильный атмосферник в паре с 6-ступенчатым автоматом. Если такой энерговооруженности вам хватит, то за миллион с небольшим можно купить совсем свежий экземпляр. Главное,

Если же вам важна хорошая разгонная динамика, то присмотритесь к версии с турбомоторами TSI объемом 1,4 или 1,8 литра. Как правило, эти двигатели работают вместе с 7-ступенчатой DSG. Встретить машину с механикой сложно. В любом случае, с любым двигателем TSI динамика Шкоды порадует многих. Хотя надежность турбомоторов и преселективных коробок передач в последнее время выросла, тщательная диагностика силового агрегата перед покупкой таким версиям обязательна.

Opel Insignia

Материалы по теме Автоматические коробки передач: болезни и лечение

А как насчет ушедшего с рынка Опеля? Можно обратить внимание на седан (а можно и универсал) Opel Insignia. Большой автомобиль с вместительным багажником и приятным на вид интерьером. В наш бюджет укладываются машины 2013–2014 годов с пробегом 80–100 тысяч километров. Под капотом львиной доли экземпляров встречается бензиновый 1,6-литровый турбомотор в 170 л.с. Также попадаются 2-литровые дизели разной степени форсировки.

У некоторых бензиновых двигателей бывали случаи разрушения поршневых колец, но к массовому этот дефект отнести нельзя. В отличие от дефекта клапана вентиляции картерных газов в клапанной крышке, который меняется только в сборе с крышкой. У дизельных двигателей нужно уделить внимание состоянию системы ЕГР и сажевого фильтра, которые быстро «убиваются» некачественной соляркой.

В паре с бензиновым мотором работает джиэмовский автомат 6T45. Коробка достаточно надежная. К слабым местам можно отнести гидроблок, который требует пристального внимания после 100 тысяч км пробега. На модификациях с дизелем стоит АКП Aisin TF-80SC. Пожалуй, среди «шестиступок» это один из самых надежных агрегатов, который вряд ли потребует ремонта до 200 тысяч км.

Mazda CX-5

Материалы по теме Mazda CX-5 с пробегом: все проблемы кроссовера

Хотите полноприводный кроссовер? Обратите внимание на Мазду CX-5 первого поколения — пожалуй, самый европейский из всех азиатских кроссоверов. За миллион вполне можно найти машину 2012–2014 годов с пробегом 80–120 тысяч километров. В продаже, в основном, встречаются версии с бензиновым двигателем Skyactiv рабочим объемом 2 или 2,5 литра и 6-ступенчатым автоматом. Мазда выгодно отличается от своих азиатских конкурентов хорошо настроенным шасси. Но слабые места у машины есть. Лакокрасочное покрытие недостаточно стойкое, на кузове появляется масса сколов и царапин. Быстро вытирается и салон.

Несмотря на всю свою технологичность, двигатели серии Skyactiv считаются надежными. Главное, следить за уровнем масла, которое эти моторы потребляют с аппетитом. Также двигатели очень чувствительны к качеству топлива. Потому обязательно продиагностируйте топливную систему перед покупкой.

Шестиступенчатый автомат у дорестайлинговых автомобилей отметился повышенным износом муфты свободного хода — первые признаки легко вычислить по рывкам при переключении в режим «драйв» или «реверс». А еще обязательно проверьте угловую передачу на предмет герметичности — часто текут сальник хвостовика и внутренние манжеты.

BMW X1

Материалы по теме Хочу полноприводную машину за 700 тысяч — что выбрать?

Немудрено, что за эти деньги есть представители и премиум-брендов — например, BMW X1. Причем за миллион это будет автомобиль тех же лет и примерно с тем же пробегом, что и Мазда. Сразу стоит отмести базовые версии с задним приводом и бензиновым 2-литровым атмосферником N46, у которого полно болячек. Потому взор стоит обратить на дизельные модификации и машины с бензиновым наддувным мотором N20.

У дизелей особое внимание стоит уделить состоянию цепи ГРМ, которая со временем растягивается. Расположена она в задней части двигателя, потому для замены цепи придется снять мотор, а это дорого. Также внимательным нужно быть со шкивом коленвала, который одновременно выполняет роль демпфера. С годами резина разрушается, и шкив может просто «демонтироваться». В остальном дизельный мотор удачный по конструкции и будет радовать низким расходом топлива и отличной разгонной динамикой. Слабые места бензинового мотора: электронасос системы охлаждения и цепь привода масляного насоса.

Обязательной диагностике подлежит и 6-ступенчатый автомат. Слабые места — мехатронный блок и гидротрансформатор, большую часть времени работающий в режиме блокировки. Также в полноприводной трансмиссии нужно проверить передний редуктор на предмет герметичности.

Volvo XC70

Полноприводный универсал Volvo XC70 будет старше и с большим пробегом. За миллион можно рассчитывать на шести-восьмилетние машины со средним пробегом в 150 тысяч км. Но по надежности «семидесятка» даст фору большинству представителей «премиума». Одна из немногих болячек, которая пришлась как раз на эти годы выпуска, — возможные пинки АКП TF-80 при троганье. Вызваны они дефектом тефлоновых уплотнительных колец на валу трансмиссии. Причем ни до, ни после подобных проблем с этими коробками уже не было. Самый распространенный двигатель — пятицилиндровый дизель различной степени форсировки. При должном обслуживании — долговечный агрегат. Да и в целом XC70 вышла очень надежной.

Из всего перечисленного самыми привлекательными вариантами выглядят свежая Octavia с небольшим пробегом, которая может оказаться даже еще на гарантии. И, как ни странно, самый пожилой участник рейтинга — Volvo XC70. Несмотря на возраст, это очень надежный автомобиль, и слабых мест у него почти нет. Так что если машина имела должное обслуживание, она будет исправно служить и дальше.

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей на вторичном рынке, вы найдете в подборке публикаций на эту тему (доступна по ссылке).

Покупка фаркопа на Шкоду Рапид и любой другой автомобиль открывает огромные перспективы для активного образа жизни. С помощью прицепа можно значительно увеличить объем перевозимого груза, а велонасадка на фаркоп нужна, если вы хотите, чтобы ваш байк всегда был рядом.

Фото: фирмы-производители