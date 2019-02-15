ЗР провел бесчисленное количество различных экспертиз бензина, солярки, присадок к топливу и даже топливных фильтров. Наши эксперты знают о топливе все, что может пригодиться автовладельцу, и готовы ответить каждому.

Материалы по теме 22 ответа про эксплуатацию Renault (с комментариями экспертов Рено Россия)

Можно ли заливать 95-й бензин вместо 92-го? А наоборот? Присадки к топливу хоть что-то улучшают или только вредят? В чем хранить топливо? Как обманывают на АЗС и что делать, чтобы не стать жертвой? Реально ли сэкономить, выбрав дизельную машину вместо бензиновой? Как далеко проедет машина с горящим индикатором низкого уровня топлива в баке? На эти и другие вопросы, так или иначе касающиеся топлива, эксперты ЗР готовы дать грамотный ответ в нашей постоянной рубрике «Прямая линия».

Все вопросы о топливе или нюансах эксплуатации, связанных с ним, присылайте на электронную почту: question @ zr . ru

Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так экспертам будет проще дать правильный совет.

Ответы будут опубликованы в ближайшее время.













Фото: depositphotos.com