Поспешишь — полицейским план выполнишь Торопыгам на дорогах всегда не везет. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв, но, надо полагать, с последствиями. Сел за руль не в том костюме? Получи штраф! В Германии настолько привыкли все регламентировать, что даже одежда водителя должна соответствовать определенным критериям. Нарушителю порядка грозит немаленький штраф. Автомобиль с двумя рулями: проверка дружбы на прочность Управлять автомобилем, у которого есть по рулю на каждое колесо, смогут только закадычные друзья. Да и то при условии, что никто из них не станет подшучивать над соводителем.