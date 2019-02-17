ДЕЛО И ТРУБА: ВТРОЕ БЫСТРЕЕ!
Создатели культового фильма «Берегись автомобиля» (режиссер Эльдар Рязанов) успешно обходились без компьютерных спецэффектов. Каскадер Александр Микулин профессионально готовил каждый трюк.
При подготовке знаменитой сцены погони мотоцикла за Волгой он рассчитал, что для благополучного проезда под трубовозами, скорость которых составляла 40 км/ч, участники погони должны ехать втрое быстрее!
Кстати, бить машины на съемках тогда считалось непозволительной роскошью, а потому техника в руках мастера всегда оставалась целой.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то в СССР выпускали автомобили Москвич с деревянными кузовами?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
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