«Мне полный бак, пожалуйста» — эта привычная фраза, которую мы нередко слышим на АЗС, может обернуться серьезными проблемами.

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Один из вариантов: при заправке «до полного» работник АЗС может попытаться украсть у вас топливо. Ведь чем больше бензина или дизеля вы купили, тем сложнее будет заметить переплату за украденные пару литров. Есть нечистые на руку заправщики, которые сливают часть топлива в канистру, спрятанную, например, в мусорном контейнере, стоящем рядом с колонкой.

На АЗС, как правило, установлены камеры видеонаблюдения, и воришек легко поймать. Если, конечно, сотрудники заправки не работают в сговоре.

Куда чаще в среде автомобилистов можно услышать о том, что топливо — это балласт, серьезно влияющий на аэродинамические качества и разгонную динамику автомобиля. Давайте прикинем. Один литр бензина АИ-92 весит примерно 0,735 кг. Полный бак, вмещающий 50 л, добавит массе автомобиля всего 36,75 кг. При том, что снаряженная масса современного седана B-класса, к примеру, Лады Весты, составляет порядка 1300 кг, — это капля в море. Так что полный бак топлива практически не влияет на поведение машины.

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И все же существует реальная причина не заливать «до полного». Есть водители, которые как бы «трамбуют» топливо, то есть стремятся залить под самую горловину. После того как заправочный пистолет отстрелил, цедят еще по чуть-чуть. Этого лучше не делать, потому как в баках современных машин предусмотрена сложная система вентиляции. Если залить топливо под завязку, работа этой системы может быть нарушена.

В системе вентиляции есть несколько клапанов. Гравитационный закрывает вентиляционную трубку, как только автомобиль наклоняется более чем на 45 градусов. Это не позволяет топливу выливаться из бака, скажем, при аварии, когда машина перевернулась.

Вентиляционный клапан подает в бак воздух, чтобы в нем не образовалось пониженное давление. Он находится в районе заливного патрубка. Если заправить машину до самой горловины, работа системы вентиляции может быть нарушена, и топливо начнет подтекать через дренажные трубки. Вряд ли водитель это заметит, потому что трубки находятся за задним крылом автомобиля. Топливо может попасть на детали ходовой части, проводку, резиновые уплотнители. Это не прибавит им долговечности, да и в салоне будет ощущаться запах бензина.

К тому же, если закрутить крышку заливной горловины недостаточно плотно, топливо может начать выплескиваться наружу. Так бывает, к примеру, у Жигулей.