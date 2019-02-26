Статья в четвертом номере «За рулем» за 1940 год сообщала о подготовке производства новой легковушки КИМ‑10. Рассказывая о ней, помимо технических характеристик — улучшенной экономичности, умеренной материалоемкости, автор особо отмечал, что тысячи трудящихся готовы приобретать малолитражные автомобили, чтобы освоить вождение… и получить вторую оборонную специальность! Что ж, это веление предвоенного времени.
А КИМ‑10 выпустили тиражом всего несколько сотен экземпляров — в войну было не до народных легковушек.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в СССР работали над созданием передвижной атомной электростанции?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
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