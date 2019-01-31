Передвижную атомную электростанцию, над которой в Советском Союзе работали свыше десяти лет, так и не отважились запустить в эксплуатацию.

КУДА УЕХАЛА АЭС?

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В 1957 году конструкторы Кировского завода в Питере подключились к созданию опытной передвижной АЭС для снабжения электроэнергией удаленных районов Дальнего Востока и Сибири. Как водится, времени на разработку практически не было, поэтому ставку делали на отработанные решения.

Транспорт, именуемый ТЭС‑3, должен был передвигаться по бездорожью, поэтому за основу взяли танк Т‑10, снабженный широкими гусеницами и увеличенным числом катков. О проработке дизайна речь не шла, и в итоге получились громоздкие параллелепипеды, напоминающие железнодорожные вагоны, поставленные на гусеничные шасси. Энергетическую часть создали в Обнинске.

Продолжительность работы такого комплекса составляла около 250 суток. Но в конце шестидесятых годов эксплуатацию ТЭС‑3 признали нецелесообразной.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего служил автоэлектропоезд СО‑7 с колесной формулой 14×14, созданный в 1965 году из дооборудованного седельного тягача МАЗ‑537 с электрогенератором и 50‑тонной полуприцепной платформы со всеми ведущими и управляемыми односкатными колесами?

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Фото: из архива автора