Автоэлектропоезд СО-7 с колесной формулой 14×14

Jeep разорвало в яме с грязью Старенький Jeep Cherokee разорвался посреди большой ямы, полной грязи, пытаясь из нее выбраться. И снова летние — на зимние. А вы уже поменяли шины? Опрос ЗР Конец осени — самое время для того, чтобы задуматься о замене летних шин на зимние. Однако тут есть нюансы: поменяешь раньше срока — будешь греметь шипами по сухому асфальту, позже — велик риск попасть в ДТП. Понятно, что лучше всего сделать это вовремя, однако когда именно наступает это «вовремя», каждый автовладелец решает сам. В Cети продают «летающий» DeLorean Всего за 45 тысяч долларов, то есть за 3 млн рублей, выставлен на продажу уникальный DeLorean.