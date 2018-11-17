Автоэлектропоезд СО-7 с колесной формулой 14×14

АКТИВНЫЙ ПОЕЗД
Назначение автопоезда очевидно: это транспортно-перегрузочная машина для перевозки и установки тяжелых баллистических ракет. Для их бескрановой перегрузки требовался низкорамный транспорт с небольшим дорожным просветом, автономными средствами погрузки-разгрузки и компактным электроприводом колес. Генератор постоянного тока мощностью 215 кВт при напряжении 360 В, приводимый от коробки отбора мощности, питал два тяговых электромотора, каждый из которых передавал крутящий момент на один из крайних мостов полуприцепа и на одно из колес среднего моста.
Габаритная длина автопоезда — более 23 метров, полная масса — 90 тонн, глубина преодолеваемой снежной целины — около метра. Машина послужила основой для перспективных многоосных ракетных установщиков.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Ранее он рассказывал о таких необычных моделях, как самоходный стартер марки ГАЗ и маховичный автомобиль.
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
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