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ЗР МОМЕНТ

Как реформировать техосмотр? Наше предложение

Запрет на въезд «грязного» транспорта в города: чего ждать?

Авторынок России: лидеры и аутсайдеры

ЗР ПРЕМЬЕРА

Обновленный Nissan Qashqai: мы поездили на нем первыми

Новый Kia Rio X-Line: достаточно ли клиренса в 195 мм?

Кроссовер Citroen С5 Aircross: только передний привод и чудо-амортизаторы

Почему кросс-купе Audi Q8 дороже, чем Porsche Cayenne?

Обновленная Mazda 6: турбоверсия и народный вариант с атмосферником 2.0

Новый Porsche 911 — первая встреча

Kia K900 вместо Квориса: размер с S‑класс, цена — вдвое ниже

Универсал Volvo V60 Cross Country: полный привод, 210 мм клиренса и отличная управляемость!

Volkswagen Passat с автопилотом и матричными фарами

ЗР АКТИВ

Электронные ПТС уже ввели, но их до сих пор нет. А когда будут?

Медсправка как профанация: что почем

Инструкция: как забрать машину со штрафстоянки

ЗР ТЕСТ

За что отдать 2,4 миллиона рублей? Mitsubishi Outlander, Nissan X‑Trail, Subaru Forester и Volkswagen Tiguan

Недорогие 14‑дюймовые шины: а «китай» не так уж и плох! Тест 12 комплектов

Renault Logan Stepway или Лада Веста Cross? Кто дороже, тот и лучше!

Поменять ли Ford Focus Turnier на новый Kia Ceed SW?

ЗР ЭКСПЕРТ

Перекрашивали автомобиль или нет? Выбираем хороший толщиномер

Автоликбез. Не умеете заряжать аккумуляторную батарею? Научим!

Вторичный рынок: как не прогореть при подборе автомобиля?

Машина за 400 тысяч рублей: что предпочесть?

ЗР РЕСУРС

Вторые руки: Nissan Almera

Выбираем б/у: Renault Duster, Chevrolet Aveo

Парк ЗР: Лада Веста после 70 000 км и новый Kia Ceed

А также:

австралийская Trekka, из чего сделан Москвич‑402/407/403, Mercedes-Benz V‑класса после модернизации, экзамен на знание ПДД.

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

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