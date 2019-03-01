Журнал «За рулем» в марте — это:
ЗР МОМЕНТ
- Как реформировать техосмотр? Наше предложение
- Запрет на въезд «грязного» транспорта в города: чего ждать?
- Авторынок России: лидеры и аутсайдеры
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Обновленный Nissan Qashqai: мы поездили на нем первыми
- Новый Kia Rio X-Line: достаточно ли клиренса в 195 мм?
- Кроссовер Citroen С5 Aircross: только передний привод и чудо-амортизаторы
- Почему кросс-купе Audi Q8 дороже, чем Porsche Cayenne?
- Обновленная Mazda 6: турбоверсия и народный вариант с атмосферником 2.0
- Новый Porsche 911 — первая встреча
- Kia K900 вместо Квориса: размер с S‑класс, цена — вдвое ниже
- Универсал Volvo V60 Cross Country: полный привод, 210 мм клиренса и отличная управляемость!
- Volkswagen Passat с автопилотом и матричными фарами
ЗР АКТИВ
- Электронные ПТС уже ввели, но их до сих пор нет. А когда будут?
- Медсправка как профанация: что почем
- Инструкция: как забрать машину со штрафстоянки
ЗР ТЕСТ
- За что отдать 2,4 миллиона рублей? Mitsubishi Outlander, Nissan X‑Trail, Subaru Forester и Volkswagen Tiguan
- Недорогие 14‑дюймовые шины: а «китай» не так уж и плох! Тест 12 комплектов
- Renault Logan Stepway или Лада Веста Cross? Кто дороже, тот и лучше!
- Поменять ли Ford Focus Turnier на новый Kia Ceed SW?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Перекрашивали автомобиль или нет? Выбираем хороший толщиномер
- Автоликбез. Не умеете заряжать аккумуляторную батарею? Научим!
- Вторичный рынок: как не прогореть при подборе автомобиля?
- Машина за 400 тысяч рублей: что предпочесть?
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Nissan Almera
- Выбираем б/у: Renault Duster, Chevrolet Aveo
- Парк ЗР: Лада Веста после 70 000 км и новый Kia Ceed
А также:
австралийская Trekka, из чего сделан Москвич‑402/407/403, Mercedes-Benz V‑класса после модернизации, экзамен на знание ПДД.
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
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