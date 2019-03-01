Победитель предыдущего этапа конкурса — москвич Игорь Сергеев. За ответ на задачу «Прикуриваем колесом» он получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. Тем временем эксперты «За рулем» уже подготовили новое задание.

ЗАДАЧА № 134

Ключ с секретом

Подходит Оля к своей Алмере, нажимает кнопочку на ключе. Двери открылись, а вот ключ в руках на куски развалился! Остался в ладони стерженек да какие-то фитюльки электронные. Ну, вставить стерженек в замок зажигания Оля сообразила. И даже пассатижи в кармашке двери нашла — муж их там всегда держит. Только ведь ключ-то электронный — что толку его за торчащий огрызок поворачивать? Оля выкрутилась: прижала левой рукой электронные потроха к рулевой колонке, а правой огрызок повернула — ура, завелось! Воткнула передачу, правой рукой руль перехватила, а левой продолжает «электронику» прижимать — заглохнет ведь без нее! Так и поехала…

Еле до сервиса добралась! Ключ там быстро починили — из него просто винтик выпал. А Оле, когда та расплатилась, намекнули: мол, можно было ехать как обычно. Что имели в виду сервисмены?

Напоминаем, короткие ответы даже не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 апреля 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из декабрьского номера журнала «За рулем».





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Можно ли заменить «минусовой» провод для «прикуривания» монтировкой, соединяющей диски передних колес? Так поначалу хотел поступить Кирилл, которому нужно было завести автомобиль. Мы попросили ответить читателей на этот вопрос и продолжить фразу Федорыча о том, какие детали пострадают при таком горе-«прикуривании».

В подавляющем большинстве ответов утверждается: «Накроются ступичные подшипники!». Мол, между обоймами и роликами подшипников в условиях плохого электрического контакта и большого тока начнут проскакивать искры, они повредят тела качения и дорожки обойм. А потом от этих очагов пойдут местные выкрашивания металла, называемые по науке питтингом. Все повреждения описаны абсолютно верно. Но пойдет ли ток через подшипники?

И тут мы обратимся к правильному ответу нашего читателя. Он построил его в виде размышления одного из двух действующих лиц нашей сценки из жизни автолюбителей.

Передняя подвеска Жигулей (изолирующие элементы указаны стрелкой).

Кирилл, отойдя с монтировкой от машин, задумался над словами Федорыча. Пойдет ли вообще ток? Когда помогал отцу перетряхивать переднюю подвеску «шестерки», видел, как много в ней всяких резинок, а они электрический ток не проводят. Так как же должен пойти ток от колеса до «минуса» аккумуляторной батареи «семерки» Федорыча?

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Колесо плотно привернуто болтами к ступице. Есть контакт! Дальше — злополучные ступичные подшипники, но представим себе, что «прикурить» надо позарез. Ток через них пойдет на поворотный кулак. Две шаровые опоры соединяют поворотный кулак с рычагами. Еще есть рулевая тяга, но в ней шаровой палец установлен в пластмассовом вкладыше, - изолятор, сюда ток не пойдет. Когда-то на ВАЗ‑2101 верхняя шаровая опора была со стальным вкладышем, но теперь там палец поворачивается в полимерной заливке. Току хода нет.

Зато нижняя шаровая — проводник прекрасный! Из-за больших нагрузок (видели Жигули с вырванной шаровой?) там стальной палец работает по стальному корпусу. Значит, ток добрался до нижнего рычага подвески. А он к кузову прикреплен через сайлент-блоки (резинометаллические шарниры). Опять изоляторы. Но нижний рычаг взаимодействует еще с кучей деталей. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится через резиновую втулку, амортизатор — через резинки сверху и снизу. И даже пружина верхним концом упирается в кузов через резиновую прокладку. Значит, ток не пройдет.

Так что ступичные подшипники Федорыча вне опасности. Ток, проходящий через мокрые или даже покрытые реагентом резиновые пыльники всех шарниров, ничтожен. Не по тормозному же шлангу произойдет пуск!

Кирилла заинтересовало, чтó было бы с его переднеприводной машиной. Путь тока тут короткий. Диск — ступица — привод колесá с двумя ШРУСами — и двигатель с коробкой передач. «Минус» стартеру обеспечен! Вот только от передачи большого тока могут пострадать шарниры равных угловых скоростей. Либо шарики к канавкам приварятся, либо иголки, если шарнир типа трипод. Убытков не оберешься. А вот задний привод уберег Кирилла от беды. Слава ветеранам!

И с этими мыслями Кирилл пошел по стоянке искать нормальный «минусовой» провод для «прикуривания».

Всем участникам конкурса спасибо. Игоря Сергеева поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.