Читатель «За рулем» столкнулся с поломкой, которая грозила «запороть» движок его автомобиля. На помощь пришли смекалка и правильно растущие руки.

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Случайно в мороз отломил пластиковый штуцер пароотводящего шланга на радиаторе системы охлаждения. В гараже нашел стальной штуцер похожего диаметра. Болгаркой укоротил штуцер, нарезал на нем резьбу, покрыл эпоксидным клеем и ввернул в имеющееся отверстие. Для надежности обмазал место соединения слоем эпоксидки и выждал, чтобы клей схватился. Радиатор исправно работает.

А. Габитов, Барнаул

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

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