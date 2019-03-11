Материалы по темеСборная солярка: история отечественного легкового дизеля
Как известно, легковыми автомобилями с дизельными двигателями наш автопром потребителей никогда не баловал. Причин тому много, но основная — отсутствие конкуренции на внутреннем рынке и спрос, превышающий предложение на все, что ни выстави на продажу.
Тем не менее в истории отечественного автопрома наберется более десятка моделей с дизелями. Правда, в свободной продаже оказались лишь немногие и уже в постсоветские времена. А большинство — продукты улучшения или, если угодно, расширения модельного ряда советских автомобилей за рубежом.
Самые интересные дизельные машины родом из СССР — в галерее ниже.
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Фото: из архива автора
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