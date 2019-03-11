14 советских автомобилей с дизелем — почему их от нас скрывали

Из почти полутора десятков наших легковых автомобилей с дизелями обычным покупателям за всю истории отечественного автопрома были доступны единицы. Да и те большим спросом не пользовались…

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Сборная солярка: история отечественного легкового дизеля

Как известно, легковыми автомобилями с дизельными двигателями наш автопром потребителей никогда не баловал. Причин тому много, но основная — отсутствие конкуренции на внутреннем рынке и спрос, превышающий предложение на все, что ни выстави на продажу.

Тем не менее в истории отечественного автопрома наберется более десятка моделей с дизелями. Правда, в свободной продаже оказались лишь немногие и уже в постсоветские времена. А большинство — продукты улучшения или, если угодно, расширения модельного ряда советских автомобилей за рубежом.

Самые интересные дизельные машины родом из СССР — в галерее ниже.

14 советских автомобилей с дизелем — почему их от нас скрывали

  • Как советские автомобили переделывали за рубежом, читайте тут.
  • 13 неизвестных фактов из истории советского автопрома мы собрали в этой публикации.
  • Про гибрид УАЗа с ГАЗом и другие малоизвестные серийные модели времен СССР — здесь.

Фото: из архива автора
14 советских автомобилей с дизелем — почему их от нас скрывали
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